【英超】今周大戰曼聯Vs利物浦　天空體育球評選雙紅最強11人

曼聯今季表現一般，至今聯賽榜排於中遊位置，落後榜首利物浦15分之多。 今個周日（20日）上演矚目的「雙紅會」，英國《天空體育（Sky Sports）》近日選出兩隊最佳11人，究竟有什麼人入選呢？

曼聯現時聯賽8輪過後2勝3和3負，以9分排在第12位，落後8戰全勝的利物浦15分。「紅魔」至今入了9球失8球，拉舒福特打單箭頭有點乏力，攻力無疑成為了問題。相反，利物浦至今只失6球，守力冠絕英超，前線三叉戟沙迪奧文尼、羅拔圖法明奴及穆罕默德沙拿仍是後衛最頭痛的球員，20個入球雖不如次席的曼城，但攻力絕不亞於去季英超冠軍。

利物浦今季仍未嘗一敗。（Getty Images）

Danny Mills於《天空體育》撰文評論，直言利物浦在各個位置上都比曼聯好。本來後衛麥迪比及哈利馬古尼仍有點爭議，但Mills認為麥迪比及雲迪積克今季守住「紅軍」中路表現出色，故會選紅軍一對中堅。由於曼聯表現不似預期，就算是門將艾利臣今季只在揭幕戰對諾域治出場一會就傷出，但Mills仍覺得比迪基亞好，「如果（艾利臣）沒有傷患，肯定是門將首選」。

普巴未知可否於今仗復出。（Getty Images）

Mills認為今戰紅軍如果未能勝出會讓人感到意外，雖然平常兩軍都會選出數個球員，組出最佳陣容，但以雙方目前的狀態，只能得一個結果。

今季雙紅最強陣容（按圖放大）