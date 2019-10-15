【電競】香港態度爭議聲中出戰英雄聯盟世界賽　連遇強手全力頑抗

英雄聯盟世界賽16強，連續兩天尾場由香港電競隊香港態度（HKA）對上美國傳統勁旅C9和韓國強豪，HKA賽前被睇低一線，但兩場賽事HKA都能夠帶給眾人驚喜。 除了電競隊伍表現令人喜出望外，場外線上觀眾亦為港人送上支持，只要HKA有份參賽，網民都在聊天室留下#FREEHONGKONG字眼。

在英雄聯盟世界賽前，該公司全球電競負責人Needham已落下封口令，要求選手保持政治中立，前日有香港隊伍首次出戰16強賽事，令賽會非常緊張。

雖然賽會對選手和工作人員下達封口令，但線上觀眾已經熱烈表態支香港，當HKA出戰時有大量觀眾留下FREE HONG KONG字眼，有人甚至寫出「上海獨立、香港加油」，比賽直播聊天室頓時成為民主運動的連濃牆。

HKA對上C9賽場除了有人撐香港外，更有人寫出「上海獨立」字句。（網上圖片）

曾經晉級4強的C9世界賽經驗豐富，賽前被人睇高一線，相反HKA首次晉級16強賽，大家普遍都認為HKA會被快速打敗。然而整個戰鬥過程HKA在幾次團戰佔優，可惜C9以多樣戰術和運用地圖而聞名，即使幾次團戰失敗，但盡領地圖優勢，令HKA即使戰勝團戰都不能拉開經濟差和順利推塔，幾次團戰成為「白果」，最後因為一次巴龍團戰被C9拿優勢，再順勢拿下這場勝仗。

HKA即使戰敗，HKA的一對香港下路組合的傑出表現已被世界認可。

不論TWITCH TV 或 YOUTUBE的即時留言，都充滿 #FREEHONGKONG！（網上圖片）

今晨的HKA第2戰要對上韓國勁旅GRF，HKA開局明顯有研究對手習慣，開局Bait強制團戰，令HKA領先3：0殺數，經濟有優勢，惟HKA未能拉開優勢，更一直被對方拖慢節奏，殺數亦都慢慢反追，更何況HKA打野選用雷柯煞，時間拖得愈長作用愈小。

HKA最後幾次團戰失利，經濟被拉開10K，最後被GRF輕鬆壓入主堡。HKA戰敗收場後，小組出線機會極微。

家希認為整場最大失誤是， 雷柯煞有聲納都走位失誤被單捉。（網上圖片）

今次找來香港業餘選手家希分析今場比賽，他認為HKA明顯有點緊張，即使開局領先也不夠主動，對面中路EZ給HKA很多壓力，令HKA太着重中路團戰，但對方一早已經發現，佈好了周邊視野，令到負責輸出的阿卡荊無位突入團戰。

家希認為如果HKA找人傳送到邊線偷爆，可以對GRF帶來壓力，他特別點名最後選的賽恩，明明是最後的針對選英卻沒作用，令到賽事陷入困難，家希最後點出其實HKA最大敗因就是沒有做好清地圖視野，令對方可在地圖上佈局。雖然戰敗，但網民繼續在聊天室打上一句又一句FREE HONG KONG，以示支持。