【歐國外】迪基亞屢救險球後受傷離場　西班牙險和瑞典提早出線

曼聯對利物浦的「雙紅會」，門將迪基亞上陣成疑。 在昨晚的歐國外F組榜首大戰，這名曼聯門將為西班牙國家隊正選披甲，作客瑞典，屢救險球，但在60分鐘因傷退下火線。最終，西班牙靠洛迪高摩連奴補時建功，逼和對手1：1，取得歐國盃決賽周資格。

當地時間昨晚（10月15日）的歐國盃外圍賽F組，榜首西班牙作客瑞典，佔盡控球優勢，全場控球達75%，洛迪卡斯簡迪、法比安彭拿及洛迪高摩連奴在初段先後攻門，但都被瑞典門將羅賓奧臣救出。

迪基亞在上半場飛身撲出瑞典的頭槌攻門，為西班牙半場保持清白之身。（視覺中國）

迪基亞飛身撲救片段：

De Gea's incredible save vs Sweden



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隨後瑞典站穩陣腳，開始組織到反擊，先有右閘路斯迪在27分鐘遠射，被迪基亞接實，之後他在32分鐘傳中，古艾臣銅頭一搖，角度與力度俱備，但被迪基亞飛身撲走。全靠迪基亞的精彩撲救，西班牙半場與瑞典互交白卷。

迪基亞兩連撲仍難阻失球

兩隊全場射門平分秋色，瑞典的中目標埋門甚至更多，到50分鐘，他們先開紀錄。古艾臣左路傳中，馬古斯貝治無人看管下，近門一頂，迪基亞救到，科斯貝治補射，又被迪基亞撲出，但馬古斯貝治再頭槌補中，迪基亞就無力挽救，瑞典領先1：0。

馬古斯貝治近門一頂，在50分鐘為主隊領先。（視覺中國）

瑞典開紀錄片段：

今場5次撲救的迪基亞，在60分鐘突然坐在地上，示意受傷，退下火線，由阿列沙巴拿加入替。西班牙之後狂攻，直至補時兩分鐘，角球攻勢，法比安彭拿遠柱半傳半射往龍門口，洛迪高摩連奴門前加一腳射入，助西班牙作客以1：1逼和瑞典，取得1分。這1分亦令西班牙提早晉級決賽周。

迪基亞突然坐在地上受傷。（視覺中國）

迪基亞在隊醫陪同下離場，退下火線。（視覺中國）

迪基亞受傷離場片段：

賽後最多人關心的是迪基亞的傷勢，因為曼聯下周日英超將鬥利物浦。迪基亞在接應隊友回傳解圍後，掩住大腿後的位置倒地，相信是腿筋或臀部受傷。西班牙教練羅拔摩蘭奴（Robert Moreno）賽後證實，迪基亞在中場休息時已告訴隊醫受輕傷，但他決定堅持下去，不過換邊後傷勢惡化，未能踢完全場，他會在今日接受進一步檢查，暫未知傷勢及養傷時間。

洛迪高摩連奴補時為西班牙追平，取得出線資格。（視覺中國）

西班牙扳平入球片段：

羅拔摩蘭奴還表示，將球隊成功送給前主帥安歷基，他說：「今晚（昨晚）我們要將球隊的成功送給安歷基及他的家人。是他的努力令球隊處於優勢的排名，我們十分感激他的貢獻。」安歷基（Luis Enrique）於6月以私人原因突然請辭，陪伴9歲女兒莎娜（Xana）抗病。可惜，小女孩最終因骨癌離世。