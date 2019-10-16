【歐國外】意大利強勢追平封塵80年紀錄　芬蘭離創歷史只差一場

在文仙尼帶領下，意大利國家隊繼續強勢，在歐國盃外圍賽J組作客以5：0大破列支敦士登，追平塵封80年的隊史9連勝紀錄。同組的芬蘭靠迪姆普基梅開二度，主場以3：0大勝亞美尼亞，只要下場擊敗列支敦士登，便可以歷史性打入大賽決賽周。

意大利在歐國外順風順水，當地時間昨晚（10月15日）作客弱旅列支敦士登，雖然陣容大輪換，但贏得清風送爽，先由祖雲達斯的貝拿迪斯治在兩分鐘開紀錄，之後到尾段由比洛迪梅開二度，加上阿利斯奧羅馬洛尼及艾沙拉維各建一功，以5：0大勝對手。

今場鬥弱旅，意大利派多名副選披甲。（路透社）

馬高華拉堤（右）是唯一沒有被輪換的意大利球員。（路透社）

在歐國外J組8戰全勝的意大利，不但提早鎖定首名晉級，而且包括友賽，錄得平國家隊史紀錄的9連勝。上次意大利9連勝，已經是80年前的事，當時由普素（Vittorio Pozzo）領軍的意大利在1938至1939年間取得9連捷。

不過，主帥文仙尼笑言，他更想追平另一個紀錄，他說：「能夠追平普素的紀錄確實是一件美事，但我更想追平他的是兩奪世界盃的紀錄。」普素在1934及1938年帶領意大利贏得世界盃。

比洛迪（右）今場梅開二度。（路透社）

阿利斯奧羅馬洛尼為球隊拉開到3：0。（路透社）

今場意大利派遣大量副選披甲，拿玻里右閘迪羅倫素上演國家隊處子戰，基科及尼高路辛尼奧路亦首次正選；而艾沙拉維亦在轉到中超踢上海申花後，首次為意大利上陣，他在63分鐘後備入替，於82分鐘入球。

「這個入球對我別具意義，因為穿上意大利球衣本身已經是一件獨特的事。我十分尊重國家隊，每場都一定全力以赴。」26歲的艾沙拉維說：「我非常激動，很高興能夠再次穿上意大利的球衣比賽。我真的渴望回來，上次為國披甲已經是世界盃附加賽，見證意大利輸波，無緣決賽周。我現在可以擺脫那場比賽的陰影了。」

重返國家隊的艾沙拉維後備入替建功。（路透社）

文仙尼笑言，他更希望追平普素兩奪世界盃的紀錄。（路透社）

意大利大勝列支敦士登精華片段：

芬蘭3：0亞美尼亞

同組另一場，芬蘭亦邁向歷史性時刻，他們昨晚靠費特歷贊臣開紀錄，加上迪姆普基梅開二度，主場以3：0大勝亞美尼亞，現以15分排歐國外J組次席，只要下場對列支敦士登全取3分，便可鎖定另一個出線席位，國家隊史上首次打入大賽決賽周。

普基梅開二度，助芬蘭大勝亞美尼亞。（路透社）

芬蘭離歷史性打入歐國盃決賽周只差一步。（路透社）

芬蘭對亞美尼亞入球片段：

入球功臣普基很高興見到球隊反彈，他說：「上場不敵波斯尼亞後，今場十分重要，我們踢了一場好波，取得理想的賽果，為最後兩輪比賽打下基礎。」另外一場同組比賽，希臘就在主場以2：1擊敗波斯尼亞。

希臘主場以2：1擊敗波斯尼亞。（路透社）

昨晚其他歐國外賽果（按圖放大）：