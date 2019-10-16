【港足】大馬友賽取消照練　Now有機會播世盃外餘下兩仗客戰

香港足球代表隊在今周一和周二復操，為11月中的世界盃外圍賽次圈兩場主場賽事作準備，港足隊長葉鴻輝表示球員狀態理想，未有受到港超賽事延期而影響。

港足上周以0:2作客負予伊拉克後，於C組3戰得1分，5隊中位列第4。港足將在11月14及19日分別迎戰巴林和柬埔寨，並已在周一復操。港足原定本月15日於香港大球場友賽馬來西亞隊，惟對方因安全為由取消來港，隊長葉鴻輝表示主帥麥柏倫決定如期操練，及早制定對巴林戰術。

左起港足主力夏志明、葉鴻輝、黃洋與謝德謙、鄭兆驄和梁冠聰亮相宣傳活動。（葉詩敏攝）

.港隊在周一已開操，為下月主場惡鬥巴林的世盃外備戰。（葉詩敏攝）

與港足同組的亞洲「一哥」伊朗隊，昨日作客爆冷以0:1不敵巴林，加上同日伊拉克作客4：0擊敗榜末的柬埔寨，伊朗3戰後僅列第3，出線現暗湧。足總在10月初決定把所有港超聯賽事延期，球會僅能以友誼賽保持球員狀態，面對11月兩場主場硬仗，葉鴻輝坦言：「開季約3場後便要延期，球員在數場賽事中未必能提升到最佳狀態，不過球會仍會安排友誼賽，而我們也會如常操練，影響不算太大。」

「大佬」梁冠聰、謝德謙和鄭兆驄在節目巡禮上為來年歐聯直播造勢。（葉詩敏攝）

電訊盈科媒體在9月港足作客柬埔寨一賽時取得直播權，該台副總裁陳兆褀指期望能為球迷提供餘下兩場作客伊朗和巴林賽事直播：「我們積極爭取中，不過中東地區難度較大，一來語言溝通，二來訊號影響畫面質素。」阿輝表示如能提供作客賽事直播絕對是球迷福音：「香港球迷有時要『搵link』，畫面質素低，甚至有時會斷線，有電視直播的話，球迷便能更享受、看多點港足賽事。」

NowSports副總裁陳兆褀透露因天價而未有轉播東京奧運賽事定案。（葉詩敏攝）

東京奧運播映版權 Now Sports：天價仍要衡量

電訊盈科媒體與beIN SPORTS 延續雙方合作，將於2018/19至到2020/21球季在 Now TV帶來歐洲聯賽冠軍盃以及歐霸盃直播。明年2020年除了歐聯，東京奧運會亦是全球關注體育盛事，問到來年奧運轉播權，陳兆褀透露日本相關公司有來港約見香港電視台，當中亦包括Now TV，但基於版權費實在太高而暫未有定案。

「個人作為體育平台負責人是一定想播的，香港運動員水平愈來愈高，你看何詩蓓是世界級、單車手李慧詩更是獎牌大熱，不過我們在條件上仍要解決，現在國際買賣版權價格升了很多。」陳兆褀說。