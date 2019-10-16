【足球】拿傑迪錫遇正巴塞版「和你飛」　加泰領袖重囚沙維震怒

西班牙加泰羅尼亞9位獨派領袖被判重囚，當地市民為抗議裁決，堵塞機場、車站等公共設施，剛完成國家隊賽事回巴塞隆拿的克羅地亞球星拿傑迪錫（Ivan Rakitic），乘飛機回到西班牙時正好市遇上加泰版「和你飛」，最後只得步行出機場。

周一（14日）西班牙法院宣判，向9名獨派加泰領袖重判9至13年刑期，巴塞隆拿市面隨即爆發大型示威活動，當地市民未知是否受到近月香港示威者一度堵塞主要交通設施的「啟發」，陸續坐在機場、地鐵及火車站等出入口通道。

31歲的克羅地亞球星拿傑迪錫，正好在巴塞隆拿的埃爾普拉特機場（El Prat）遇上大型示威活動，並被網民拍下他拖着行李步出機場一幕。

克羅地亞球星拿傑迪錫回西班牙時正好在巴塞版「和你飛」。（資料圖片／Getty Images）

網民拍下拿傑迪錫拖着行李步出巴塞機場

拿傑迪錫在剛過去的國際賽周，分別在上周四3：0戰勝匈牙利、以及周日1：1賽和威爾斯的2020歐國盃外圍賽，為克羅地亞上陣。

沙維在IG Story上載一幅以英文、加泰文和西班牙文寫上「可恥」字眼的黑底黃字圖片。（網上圖片）

沙維：可恥！

巴塞隆拿球衣後衣領上一小幅加泰羅尼亞國旗，說明球會以身處的地區自豪，球會之前一直未就加泰爭取獨立引發連串爭議表態，至周一獨派領袖被重判後，巴塞終於打破沉默，指出「牢獄不是解決辦法」，呼籲政府應尋求對話、釋放被囚領袖，並為他們送上支持。

不少出身巴塞的球星，包括曼城主帥哥迪奧拿以至巴塞中堅碧基，均已對判刑表達不滿。已掛靴的沙維，更在IG Story上載一幅以英文、加泰文和西班牙文寫上「可恥」字眼的黑底黃字圖片，可恥字眼下面用細字寫上9名被囚領袖的名字和刑期。

巴塞版「和你飛」圖輯（按圖放大）