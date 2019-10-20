【港島行山路線】登小馬山看海　先苦後甜迎日落與《逃學威龍2》

說到香港最著名的學校，難統一答案。不過若說到在香港電影中最著名的學校，《逃學威龍2》、《超級學校霸王》主要拍攝場景的漢基國際學校相信名列前茅。 由衛奕信徑太古段經大風坳，走金督馳馬徑就算不登紅香爐峰，日落的維多利亞港就在眼前。於寶馬山離開前見到漢基國際學校標誌性設計，可會想起周星馳、朱茵、劉德華、張學友的全盛時期？ 文：周立賢

基利路休憩處是今次起步點，附近有數間舊式麵包店，喜愛紮實感的不容錯過。緩緩上斜到南豐新邨，進入鰂魚涌樹木研習徑，途中有不少分叉路，最重要往大風坳方向走。第一個景點是戰時爐灶，有興趣的可到附近尋找太古纜車石墩及英軍廁所遺址。

01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談

南豐新邨往鰂魚涌樹木研習徑。（周立賢攝）

大潭郊野公園鰂魚涌管理站附近的斜度是第一個辛苦位，行得再慢也滴汗，需堅持5至10分鐘後到柏架山道。柏架山道望向九龍方向的開揚景色，是打卡位之一。再走約半小時於大風坳的涼亭休息，全程最後一個廁所位不容錯失。

最辛苦的路段當數畢拿山天梯，若要一次過完成599級並不容易，幸好當局已於兩個位置設長椅。行到汗流浹背，總算到達畢拿山之頂，由高處不止眺望大潭水塘至鶴咀一帶，另一面也看到啟德郵輪碼頭與對岸景色。

順住路往下走時石級大，不少青苔附在石上，宜減慢腳步小心走。路上發現有不少近年修建的梯級，邊走邊感謝他們的辛勞，助我們行山難度降低。

▼▼▼按圖看清沿途風景、設施▼▼▼

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在路口右轉到衛奕信徑小馬山方向，由太古到魔鬼山、觀塘一帶盡入眼簾。當中絕大多數為落樓梯，正好慢慢走欣賞美景。經過小馬山橋後，路況略為不明顯，而且該處訊號接收不太良好，不應太依賴電話。

穿過畢拉山高頻無線電接收站後，沿石屎路找到一個「金督馳馬徑」的路牌。值得一提是金督馳馬徑部份位置因樹木繁盛而透光度有限，不妨帶備照明工具。由此經少量攀爬可到紅香爐峰，近至勵德邨、樹仁大學、維園，以至整個維港的景色盡在眼前，只要天氣好，配以落霞實屬無敵靚景位。

就算不登紅香爐峰，金督馳馬徑有數個當眼位早已成為備用打卡位，最重要是請勿破壞。

▼▼▼按圖看清沿途風景、設施▼▼▼

畢拿山山頂向大潭方向。（周立賢攝）

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平日山頭不多人，可以慢慢尋找最好的角度拍攝。（陳天朗攝）

走到寶馬山公共運輸交匯處可坐巴士或小巴離開，不遠處就是今次旅程的目的地之一、曾成為《逃學威龍2》、《超級學校霸王》主要拍攝場景的漢基國際學校。於《逃學威龍2》中，總督察周星星（周星馳）被貶成交通警察後辭職，只好潛入Adam Smith國際學校當臥底，而漢基國際學校是他與何老師（張敏）及Sandy（朱茵飾）相識的地點。

後來周星馳率領飛虎隊回學校救曹達華（吳孟達），他描述吳孟達的特徵，有隊員在忙亂中問「達叔人品如何」，周星馳怒氣沖沖地說︰「叫你相睇呀？人品點？邊條粉腸係度亂咁問？ 」，可算把無聊推至極致。最終一眾人逃出險境，怎料結局是周星馳需要與蔣志光爭奪張敏的芳心。

至於星味十足、三大天王演出的的《超級學校霸王》在此取景的戲份，更較《逃學威龍2》更高，片中被易名為聖育強中學，劉德華、張學友、張衛健、楊采妮等都曾在學校留下青春。學校門口的圓形設計，有指是由巴馬丹拿集團（P&T Group）設計。由此坐車回市區選擇甚多，筆者則行落鰂魚涌作結。

總結︰此路線先苦後甜，由起步直到畢拿山不斷上斜，略為「甘」兩段前不妨好好休息一下。中後段以落斜或平路為主，而全程都不時有樹蔭，直到小馬山段。若只想到紅香爐峰，坐車到寶馬山站，來回只需一小時便可。

▼▼▼按圖看清沿途風景、設施▼▼▼

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大家記得《逃學威龍2》及《超級學校霸王》嗎？

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