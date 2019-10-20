【棒球．MLB】艾圖菲再見全壘打制勝　太空人挫洋基入世界大賽

太空人周日（20日）MLB季後賽美聯冠軍賽（ALCS）第6場，9局進攻憑二壘手艾圖菲（Jose Altuve）一支兩分再見全壘打，主場以6：4擊敗洋基，時隔一年再入世界大賽。

太空人今戰首局進攻就已經開火，古利奧（Yuli Gurriel）更打出全壘打，一度領先3：0。

不過今仗背水一戰的洋基未有「扯白旗」投降，一度收窄差距，進入第9局時以2：4落後，仍有機會反敗為勝。一壘手勒美尤（David John LeMahieu）兩分炮棒打太空人「終結者」羅拔圖奧辛拿（Roberto Osuna），讓後者嘗到救援失敗的滋味。

勒美尤一度助洋基追平。（路透社）

卓文未能將比賽帶入延長戰。（路透社）

洋基追和後，將「守護神」卓文（Aroldis Chapman）放上投手丘，希望將比賽帶入延長戰。

太空人打擊好手艾圖菲上場時，當時一人上壘兩出局，卓文連續兩個直球都投成壞球後，決定改以滑球進攻內角，艾圖菲有球數上的優勢未有出手揮棒。卓文見滑球得手，想再用滑球進攻，但今次投到外角兼且偏高，艾圖菲毫不猶豫出棒，將球打到左外野，皮球雖然中牆落地，但中牆的位置屬於場外高度，故成為了全壘打，亦是將洋基踢出局的再見兩分炮，太空人以6：4贏波，5年內第3次在季後賽淘汰洋基。

艾圖菲Vs卓文（點擊睇片）

艾圖菲再見全壘打送太空人入世界大賽。（路透社）

艾圖菲耐心等待合夥球種

連同這一支將太空人送入世界大賽的全壘打，艾圖菲今次ALCS打擊率達.348，並有兩支全壘打，可謂狀態大勇。

艾圖菲賽後獲頒ALCS MVP，大讚對手卓文：「我只是想得到一個好球來打，卓文對我來說是我見過最出色的終結者之一，他每次都是盡全力投球。我想準確地擊中棒球，所以一直在等我能打得好的球種，然後就得手了。」

艾圖菲成為贏波功臣，獲頒美聯冠軍賽MVP。（Getty Images）

太空人連續3年打入美聯冠軍賽，2017年殺入世界大賽並擊敗道奇得到世界冠軍，去年ALCS不敵當年冠軍紅襪，今年再次打入世界大賽，足證這支球隊的實力有多強橫。這支美聯冠軍將於美國時間周二晚，於主場與國民合演世界大賽Game 1。