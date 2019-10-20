【英超．雙紅會】紅軍兩大不利紀錄　高普引多蒙特為例籲小心曼聯

英超經典大戰「雙紅會」上演在即，兩軍主帥蘇斯克查及高普賽前一舉一動都備受注目，蘇斯克查在卡寧頓訓練場與恩師費格遜交談，已足夠讓傳媒猜度一番。 儘管利物浦無論聯賽排名或氣勢都遠勝曼聯，但作客奧脫福球場之前，高普亦不敢輕敵，畢竟紅魔鬼無論對他或是愛將穆罕默德沙拿而言，都是一大「魔咒」。

高普接任利物浦領隊4年來，紅軍戰績不斷上揚，上季奪得歐聯冠軍、兼成為英超史上最高分亞軍，一切都相當正面。然而大戰當前，這位德籍名帥卻有一大不利紀錄──領軍4年以來，至今尚未領紅軍在奧脫福獲勝。

事實上，即使曼聯近年表現大不如前，但在主場面對利物浦這支死敵卻往往份外精神，高普自2015年帶領紅軍後，4次作客奧脫福只得3和1負，令曼聯成為高普踏足英超以來，作客紀錄最差的一隊。

上季雙紅會利物浦主場出戰，沙基利後備入替梅開二度，助利物浦3：1擊敗曼聯。（Getty Images）

沙拿（左一）始終未曾在曼聯身上取得入球。（Getty Images）

除了高普的奧脫福不勝魔咒，他的麾下愛將沙拿過往面對曼聯的紀錄亦不甚理想。

這位埃及前鋒先後效力車路士及利物浦，都未曾在曼聯身上取得過入球。紅軍這兩大不利紀錄，自然成為今次雙紅會前傳媒追問的焦點。

高普領利物浦作客曼聯全紀錄（按圖放大）

+ 6 + 5 + 4

談及沙拿未曾在曼聯身上取得過入球，一向擅於應對傳媒的高普直言：「老實說，很難去說一個球員面對這種狀況會有什麼想法，我還是球員的時候，根本不會留意這些數字。」

高普亦以正面思維去拆解：「若已經很長時間未能在一支對手身上入球，那就有機會突然開始入球了！」

高普認為，現今的利物浦有機會在奧脫福球場擊敗曼聯。（Getty Images）

高普：一步步接近在奧脫福獲勝

講到自己未曾領紅軍在奧福贏波，他亦以同一態度應對：「會出現這種情況，背後總有原因，以我們作客曼聯為例，或許與這特定的球場、或是比賽的激烈程度有關。自我上任以來，我們正一步步接近（在奧脫福獲勝），可惜這還未發生。」

他回憶接手紅軍之初，現今外界對利物浦作客曼聯的期望起了極大變化：「一開始人們都只希望我們不會大敗，但現在我們預期有機會獲勝。」

2008年9月的魯爾地區打吡戰，由多蒙特主場對死敵史浩克04，多蒙特落後3球下追和成3：3。高普認為，在這種極為重要的打吡戰中，球隊表現會與平日大有分別。（Getty Images）

以多蒙特經驗警醒球隊：不可輕敵

當然，有「不勝紀錄」在前，高普亦不敢輕敵，曾執教德甲球隊多蒙特7年的他引「蜜蜂兵團」作例子，指出死敵之戰中，絕不可輕視對手：「我的教練生涯中最經典之一，就是執教多蒙特之初的一場（對史浩克04的魯爾地區）打吡。」作為德國最激烈的打吡戰，多蒙特當時卻在主場半場落後0：3，換邊後又連入3球搶回1分，高普以此引伸到「雙紅會」：「我很清楚這種比賽的意義，也因而很清楚曼聯今仗會怎樣做。」

費格遜（左三）日前到訪卡寧頓訓練場，與現任曼聯領隊蘇斯克查（左一）及其副手卡域克（左二）傾談。（影片截圖）

費格遜現身曼聯訓練場惹「取經」傳言



若不談歷史、只談目前數據，利物浦畢竟位列榜首、8輪全勝且失球最少，位列第14的曼聯近3輪聯賽均不勝，蘇斯克查要為紅魔鬼保住主場尊嚴，仍需下一番苦功。曼聯前領隊費格遜日前被拍得現身卡寧頓訓練場，蘇斯克查及副手卡域克則臉露笑容與恩師交談，並一同觀賞U18賽事，令傳媒猜測「蘇B」是否就雙紅會，向費Sir「取經」。



其實費Sir退休後，不時都會到訪卡寧頓訓練場，但去年3月曼聯對利物浦前，蘇斯克查曾聲言：「很歡迎費Sir向球員發言，他在任內領曼聯超越利物浦是一大成就，而球員們都很明白對戰利物浦的意義。」而費格遜又真的能在雙紅會前拯救曼聯嗎？今晚大戰後便有答案。

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