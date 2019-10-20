【足球】荷蘭足總主席認高文合約有條款　隨時可重返成名地執教

朗奴高文（Ronald Koeman）引領荷蘭重新起飛，成為首屆歐國聯亞軍外，現時於歐國盃外圍賽亦排小組第一，看來已從愛華頓的低潮走出來。 荷蘭足總主席荷格馬（Nico-Jan Hoogma）近日透露，高文的合約有放人條款，而且更是指明一間球會。

高文2017至18年球季教愛華頓時，因為開季不順，2017年10月就被解僱，但成為「橙衣軍團」主帥後，至今18戰贏10場，在歐國聯一路殺入決賽，最後不敵葡萄牙得亞軍。

現時荷蘭在歐國盃外圍賽C組6戰後以5勝1負排第一，以對賽得失球力壓死對頭德國。

朗奴高文於愛華頓第二季很快收「大信封」。（Getty Images）

朗奴高文帶領荷蘭回勇。（Getty Images）

荷格馬表示，朗奴高文曾稱自己他朝一日想成為巴塞隆拿教頭，相信「教荷蘭取得成功會令機會大增」，合約亦有列明，若果巴塞邀請高文成為巴塞主帥，荷蘭將會放行，雖然荷格馬表示無意強留高文，但亦指明「巴塞要買斷高文與荷蘭足總的合約」。

荷蘭於歐國盃外圍賽暫排榜首。（Getty Images）

高文不急於離隊

雖然在未來有機會失去這名帶橙衣軍團回勇的教頭，但荷格馬希望與高文繼續現時的「良好合作關係」：「我希望我們可以繼續穩步向上，高文繼續留低到卡塔爾世界盃（2022年）。」

高文今夏曾表示現時不是時候去考慮前程，應該專注爭取2020年歐國盃資格。如果荷蘭成功打入來年歐國盃決賽周，高文將成為荷蘭2014年世界盃後首名成功帶隊入國際大賽的教練。