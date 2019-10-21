【意甲】國米雙箭頭齊發威險勝薩斯索羅　不速之客突入球場

即時體育
撰文：
最後更新日期：

球迷突然衝入球場並非新鮮事，在周日（20日）上演的意甲薩斯索羅主場鬥國際米蘭，卻出現球場相當罕見的「突入」事件。國米最終在拿達路馬天尼斯及盧卡古分別梅開二度，以4：3險勝薩斯索羅。

意甲聯賽榜緊隨榜首祖雲達斯的國際米蘭，在今輪聯賽作客薩斯索羅，國米由拿達路馬天尼斯及盧卡古梅開二度，在上半場領先主隊3：1，拿達路馬天尼斯在下半場操刀12碼中鵠，一度擴大至4：1領先，但薩斯索羅未有輕易放棄，及後連入兩球，一度追成3：4較接近紀錄，結果國米在有驚無險下險勝，全取3分。

盧卡古的前線拍檔拿達路馬天尼斯亦不讓隊友專美，今仗同樣貢獻兩個入球。（路透社）

國米雙箭頭齊齊發威，助球隊4：3險勝薩斯索羅。（Getty Images）

今季已為國際米蘭在意甲攻入5球的盧卡古，今仗連中兩元，成為贏波功臣之一。盧卡古指球隊今仗在領先下，防務略有鬆懈，「我們在上半場做所有事都正確，在領先4：1時認為賽事基本上已結束，但我們在領先時防守應該做得更好，但這場勝仗對球隊相當重要。」

盧卡古今仗梅開二度，今季累積5個聯賽入球。（Getty Images）

戰至上半場末段，在盧卡古操刀12碼前，在球場出現一名十分罕見的不速之客，一名跳傘者帶着降落傘在球場中降落，該名跳傘者環顧四周，十分迷惘，而場邊的工作人員隨即上前將他帶離球場，對球賽未有太大影響。

球場上突然出現不速之客（按圖放大）

跳傘者降落在球場一刻

【意甲】拿玻里球員恐怖意外　空中失平衡打地樁式落地
【意甲】列貝利再度建功　費倫天拿作客3：1挫AC米蘭
【意甲】國際米蘭挫森多利亞6連勝　山齊士正選首演峰迴路轉
【意甲】列貝利跑足半場窩利開齋　費倫天拿補時遭阿特蘭大逼和
【意甲】國米前鋒盧卡古遭種族歧視　電視台評述員被解僱處分
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。