【意甲】國米雙箭頭齊發威險勝薩斯索羅　不速之客突入球場

球迷突然衝入球場並非新鮮事，在周日（20日）上演的意甲薩斯索羅主場鬥國際米蘭，卻出現球場相當罕見的「突入」事件。國米最終在拿達路馬天尼斯及盧卡古分別梅開二度，以4：3險勝薩斯索羅。

意甲聯賽榜緊隨榜首祖雲達斯的國際米蘭，在今輪聯賽作客薩斯索羅，國米由拿達路馬天尼斯及盧卡古梅開二度，在上半場領先主隊3：1，拿達路馬天尼斯在下半場操刀12碼中鵠，一度擴大至4：1領先，但薩斯索羅未有輕易放棄，及後連入兩球，一度追成3：4較接近紀錄，結果國米在有驚無險下險勝，全取3分。

盧卡古的前線拍檔拿達路馬天尼斯亦不讓隊友專美，今仗同樣貢獻兩個入球。（路透社）

國米雙箭頭齊齊發威，助球隊4：3險勝薩斯索羅。（Getty Images）

今季已為國際米蘭在意甲攻入5球的盧卡古，今仗連中兩元，成為贏波功臣之一。盧卡古指球隊今仗在領先下，防務略有鬆懈，「我們在上半場做所有事都正確，在領先4：1時認為賽事基本上已結束，但我們在領先時防守應該做得更好，但這場勝仗對球隊相當重要。」

盧卡古今仗梅開二度，今季累積5個聯賽入球。（Getty Images）

戰至上半場末段，在盧卡古操刀12碼前，在球場出現一名十分罕見的不速之客，一名跳傘者帶着降落傘在球場中降落，該名跳傘者環顧四周，十分迷惘，而場邊的工作人員隨即上前將他帶離球場，對球賽未有太大影響。

球場上突然出現不速之客（按圖放大）

跳傘者降落在球場一刻

A man with a parachute landed in the middle of the pitch in the Sassuolo vs Inter match



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