【英超】奧斯爾去咗邊？阿仙奴球星英超再次被失蹤　艾馬利證無傷

阿仙奴意外0：1作客不敵升班馬錫菲聯，吃下今季英超第二場敗仗。賽後領隊艾馬利再次被傳媒查問同一個問題：奧斯爾在哪兒？

剛滿31歲的奧斯爾，再次在阿仙奴的出場大軍名單中「失蹤」。他的傷勢早已康復，7月底與隊友哥拉辛拿斯遇上電單車劫匪，在警方要求下暫時停止操練和出場的禁令亦已解除。那麼，這位隊中人工最高的首席球星，為何人影不見？

自從2013年加盟阿仙奴，奧斯爾一直是球隊必然正選，7個球季以來共為球隊167次上陣，攻入32球助攻52次，是球隊的進攻大腦。可是今季突然「失寵」，聯賽唯一一次上陣，已是作客2：2賽和屈福特一仗上陣70分鐘，另外只曾在聯賽盃上陣一次。不敵錫菲聯一仗，槍手的問題顯然是中場創造力不足，沒有受傷的中場大腦奧斯爾，卻連後備名單也沒份。

阿仙奴作客0：1不敵錫菲聯，奧斯爾的名字未出現在大軍名單。（Getty Images）

阿仙奴領隊艾馬利再次被問及奧斯爾的情況，他坦言奧斯爾是可以上陣的。（Getty Images）

35萬英鎊周薪的奧斯爾，在沒有傷病的情況下不入阿仙奴大軍名單，令人費解。（Getty Images）

英國廣播公司（BBC）向阿仙奴主帥艾馬利查問奧斯爾今仗是否能夠上陣，他的回之應是：「是的，他可以幫助我們。」

對於這個答案，為BBC Radio 5 主持節目的前球星瑟頓（ Chris Sutton）不太滿意，「如果艾馬利能夠主動走出來交待，會較我們胡亂猜測更好。是否因為他不夠忠誠？我們都知道他是個有質素的球員，但他是否已失去他的足球智慧、觸覺與意識？」

瑟頓說，「我們當然認為不是這樣，那麼，問題到底在哪裏？」

奧斯爾今季只曾兩度為阿仙奴上陣，一次是英超，另一次便是這場聯賽盃賽事。（Getty Images）

有統計數據指出，奧斯斯加盟球隊以來已累積缺陣101場比賽，這段時間入面，他只曾一次受到較嚴重傷患。

他大部分缺陣的理由都是「生病」或「輕微傷患」，今季則因與哥拉辛拿斯被劫缺席對紐卡素的第一輪賽事。可是哥拉辛拿斯此後已重返阿仙奴陣容之內，奧斯爾也出現過，然後再度消失，有時是因為缺乏狀態，有時是艾馬利認為其他球員更加適合。

這個情況在阿仙奴而言，實在令人難以置信。奧斯爾的周薪高達35萬英鎊8冠絕全隊，射手奧巴美揚雖然排第二位，但「只得」20萬英鎊遠遠落後，第三是另一射手拿卡錫迪，周薪逾18萬英鎊，其餘隊友人工全部不及奧斯爾的三分一。

一個最高人工而且遠遠拋離其他人的球員，在球隊最需要他挺身而出的時候，卻完全不見蹤影，問題到底在他本人身上，還是領隊艾馬利不懂得運用手上人才？

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