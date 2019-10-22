【海岸賽艇世錦賽】500頂尖艇手雲集維港　23香港精英主場出戰

2019世界海岸賽艇錦標賽，首度在香港維多利亞港舉行。相比過往在歐洲地區以外舉辦的賽事，今屆賽事高手雲集，參賽人數亦是歷屆之冠。 是次世錦賽將於2019年11月1至3日上演，近500名來自29個國家及地區的海岸賽艇選手將雲集香江，一決高下。

男子單人雙槳高手林立 上屆三甲維港再鬥過

法國是最積極參與的海外隊伍，參賽賽艇數目最多，最受歡迎的項目，則是參賽人數最多的男子單人雙槳艇。

今屆海岸男子單人雙槳艇賽事共有45名選手參賽，當中包括上屆世錦賽金牌得主 Eduardo Linares Ruiz。過往代表秘魯賽艇屬會出賽的Eduardo Linares Ruiz，今年將會代表英國屬會參賽。

同樣被視為獎牌大熱的上屆銀牌得主、來自德國的 Lars Wichert，以及上屆銅牌得主、來自意大利的Simone Martini，亦會同場較勁。

兩位熱門選手的賽艇經驗非常豐富，Simone Martini 最近出戰 2019世界賽艇錦標賽男子單人雙槳艇項目，而 Lars Wichert 亦活躍於靜水賽艇比賽，去年曾代表德國國家隊參戰男子輕量級單人雙槳艇賽事。

上屆海岸賽艇世錦賽男子單人雙槳金牌得主 Eduardo Linares Ruiz，將赴香港爭取衛冕。（Facebook@ Eduardo Linares Ruiz）

2019世界海岸賽艇錦標賽，艇手將途經會展中心對開海面。（2019世界海岸賽艇錦標賽大會提供）

男女混合雙人雙槳艇同樣是本屆熱門項目，吸引共39支隊伍參賽。上屆金牌組合荷蘭的Janneke van der Meulen及Mitchel Steenman，力求今屆成功衛冕，與上屆銀牌組合來自法國的 Pierrick Ledard及 Edwige Alfred再分高下。

西班牙隊伍亦不容忽視，上屆銅牌組合 Ander Martin 將會夥同新拍擋 Maria Del Mar Ferrer Sanchez 再次出戰，角逐獎牌。

代表烏克蘭出戰女子單人雙槳艇的Diana Dymenchenko 將會載譽歸來；而意大利的CC Satumia 賽艇屬會再度出戰，爭取衛冕男子四人雙槳有舵艇。

香港賽艇代表李嘉文指海岸賽艇較容易入手，鼓勵大眾參與賽艇運動，發掘固中樂趣。（2019世界海岸賽艇錦標賽大會提供）

維港上的海岸賽艇

+ 4 + 3 + 2

23名香港艇手參賽

國際賽艇聯會主席Jean-Christophe Rolland表示：「香港不單止作為國際大都會之一，維多利亞港亦是享譽國際的海港之一，絕對是舉辦『2019世界海岸賽艇錦標賽』的理想地點。設於維港的賽道不但使比賽更具吸引力，讓兩岸市民及遊客均近距離體驗海岸賽艇驚險刺激的特質。」

大新銀行呈獻「2019世界海岸賽艇錦標賽」將於今年11月1至3日在香港維多利亞港舉行。初賽和名次賽的航道長4公里，而獎牌賽的航道則長6公里。自2007年第一屆世界海岸賽艇錦標賽以來，賽事首次在亞洲城市舉行。作為主辦城市，香港賽艇代表隊將派出23名頂尖賽艇運動員參與今屆世界海岸賽艇錦標賽。

「2019世界海岸賽艇錦標賽」籌委會兼中國香港賽艇協會主席鄧勵先生表示：「今屆的世界海岸賽艇錦標賽報名反應熱烈，吸引多位本地及海外頂級海岸賽艇選手參賽。今年出戰世錦賽的23名香港賽艇代表隊運動員中，包括曾參加里約奧運及2018亞洲海岸賽艇錦標賽金牌得主李嘉文、李婉賢及趙顯臻。香港報名人數共有81名，力證海岸賽艇運動不但越來越受歡迎，亦迅速發展。」

「2019 世界海岸賽艇錦標賽」香港代表名單： 男子單人雙槳／黃瑋樂 男子雙人雙槳／ 趙顯臻、陳鈺文 女子雙人雙槳／ 李嘉文、李婉賢 男女混合雙人雙槳／趙顯臻、許詠淇／陳廸麟、盧珈芙 男子四人雙槳有舵／袁潤林、王瑋駿、陳至鋒、林新棟、林安妮 女子四人雙槳有舵／黃湘儀、梁瓊允、梁穎桉、洪詠甄、謝欣妏／黃樂堯、蔡映莉、潘柯羽、張海琳、陳美靜