【MLB世界大賽．7大看點】太空人冀重奪王座　國民力爭隊史首冠

職業棒球界一年一度盛事，美國職業棒球聯賽世界大賽（MLB World Series）香港時間周三（22日）正式開打，太空人及國民將展開7場4勝的死鬥，決定哪隊會成為世界冠軍。 今年世界大賽星光熠熠，兩軍明星級的陣容勢有一番激鬥。

今年世界大賽兩支參賽球隊，美聯冠軍太空人及國聯冠軍國民，陣中都有賽揚獎（Cy Yong Award，最佳投手獎）及MVP級數球手，戲碼比去年世界大賽紅襪對道奇有過之而無不及。

太空人希望重奪失落一年的冠軍獎座，國民創下隊史首次打入被稱為「Fall Classic（秋季經典賽）」的世界大賽，當然希望可以有個完美結局。兩軍鬥智鬥力，內有不少值得注意的地方。

太空人在美聯冠軍賽打擊率低落，以長打取勝。（路透社）

太空人投手高爾今夏成為自由身，今次世界大賽成為其展示身價的場所。（Getty Images）

1. 太空人王朝重要一步

太空人2017年奪得隊史首個世界冠軍，去年不敵紅襪於美聯冠軍賽（ALCS）止步，今年例行賽107勝，在季後賽過關斬將再入世界大賽。太空人過去3季的得失分差為752分，比起1998年至2000年創下3連霸的洋基多150分。這支侯斯頓球隊的核心在未來一兩年都依然留隊，再贏一次世界冠軍的話，將會為王朝打下重要基礎。

2. 賽揚級投手對決

太空人及國民的投手陣容星光熠熠，兩軍先發陣容就已合共有29次入選明星賽及5座賽揚獎，太空人的華蘭達（Justin Verlander）及國民的舒薩（Max Scherzer）可謂穩入名人堂，高爾（Gerrit Cole）、史查斯保（Stephen Strasburg）都有入名人堂的潛力。首場就有今年大聯盟三振王高爾大戰舒薩，Game 2由華蘭達大鬥史查斯保，喜歡投手大戰的棒球迷絕不能錯過。

國民休息了一周，但近10屆得到更多休息時間一隊輸多贏少。（Getty Images）

3. 教頭大戰

雖然太空人教頭軒治（AJ Hinch）前年帶隊得到隊史首冠，但國民總教練戴夫馬天尼斯（Dave Martinez）並不會被比下去。55歲的馬天尼斯在2016年就以小熊教練圖成員之一得到世界冠軍，今年在球隊開季只得19勝31負的成績下領軍走到世界大賽，其能力絕不容忽視。

4. 太空人進攻有隱憂？

太空人在ALCS雖以4：2擊敗洋基，但他們的打擊率只得可憐的.179，但這個數字卻反影了球隊的長打實力。這支美聯冠軍在ALCS得22分，不少都是全壘打，當中不能不數的當然是艾圖菲（Jose Altuve）Game 6的再見兩分炮，可見這支球隊在關鍵時候不會畏縮。

5. 休息時間較多反而對國民不利？

國民今年直落4場解決紅雀入世界大賽，但差不多一周的休息時間竟然對駐紮首都華盛頓的他們更不利？翻查紀錄，過去10屆世界大賽，除了去年奪標的紅襪外，有9隊先贏得聯盟冠軍的球隊都落敗而回。棒球員講求節奏，就如每年春訓都是讓球員重拾比賽節奏而設，突然間這樣停下一周，對國民球員確有一定影響，能否盡快重拾感覺將十分重要。

舒薩為首戰先發投手。（Getty Images）

6. 國民「閃電戰」策略未必奏效

國民今年季後賽至今90局比賽，只用了4名先發投手及兩名中繼，而且舒薩、史查斯保及哥賓（Patrick Corbin）都曾以中繼上場。不過，在7場4勝制的世界大賽面對勁旅太空人，這種「閃電戰」策略未必能繼續下去，或許需採取更傳統的策略。

7. 準自由身球員是時候展示身價

高爾及國民三壘手雲當（Anthony Rendon）將於今年後成為自由身，所以今次二人在世界大賽的表現，將會對他們在休季期能可否得到更高薪酬合約有直接影響。