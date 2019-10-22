【五人足球．亞盃外】港隊首戰敗予台北　前港超兵李嘉進破蛋

2020年男子五人足球亞洲盃外圍賽正於中國內蒙古舉行，日前飛抵當地備戰的港隊，今日（22日）迎來鬥中華台北的第一場分組賽，最終以1：4見負。

香港五人足球男子代表隊正於中國內蒙古鄂爾多斯市，參與男子五人足球亞洲盃外圍賽，爭奪明年2月尾至3月中在土庫曼舉行的決賽周入場券。

五人足球亞洲盃分為中南亞、東南亞、東亞及西亞賽區，連同主辦國在內，將共有16支球隊出席決賽周。港隊身處的東亞賽區分為A、B兩組作賽，位於A組的港隊同組對手包括中國、中華台北及蒙古。每組首名將直接晉級至決賽周；而A組及B組次名則會進行附加賽，勝方亦可取得出線資格。

香港五人足球代表隊由前港足主教練曾偉忠領軍。（香港五人足球 Hong Kong Futsal Facebook圖片）

媒體稱中華台北為「中國台北」

由曾偉忠領軍的港隊今日正式登場，首戰面對中華台北。雖然港隊陣中有蘇來強、黃展鴻及黃耀富等前港足球員坐鎮，惟開賽首10分鐘已連失兩球。港隊上半場中段憑效力甲組球隊東區的李嘉進破蛋，但其後仍無以為繼，最終全場以1：4落敗。

值得一提的是，為賽事進行直播的中國媒體，在直播畫面上分別以「中國香港」及「中國台北」稱呼港隊及中華台北。

直播媒體以「中國香港」及「中國台北」稱呼兩軍。（網上圖片）

至於同日另一場賽事，東道主中國則以3：0擊敗蒙古，賽後中華台北以較多得球力壓中國排榜首。港隊明日將於下午3時30分迎戰中國；分組賽煞科戰則在周四同樣時間舉行，由香港硬撼蒙古。