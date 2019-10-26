【行山．01山記】麥理浩徑今40歲生日　麥徑帶給我的10段回憶

40年前的今日，港督麥理浩在荃錦坳為全長100公里的麥理浩徑揭幕。 今日，麥理浩徑40歲生日。它默默地橫臥在香港的山頭野嶺上，見證山城的變遷及發展，服務市民。在麥徑上，有一家大小的郊遊，有三五知己的探索，有不同團體的遊學，有跑手健兒的訓練比賽……你在麥徑上留下過幾多足跡？麥徑帶給過你什麼難忘回憶？

記者未試過一次行畢全條麥理浩徑，但分開走，每段都帶給我不同的回憶。

《01山記》是記者上山工作後，以第一身寫下旅程上的所見所聞。

麥徑第1段途經萬宜水庫東壩，之後就離開馬路，接上山徑。（顏銘輝攝）

第1段記憶：發誓不要再行萬宜路，但……

麥理浩徑第1段由北潭涌起步，行至浪茄，長10.6公里。我行過第1段很多次，但說來慚愧，沒有試過由北潭涌出發。最初，我仰慕浪茄之名，有心前往，但實在不想行那段近10公里的西貢萬宜路，所以果斷地選擇由西貢市中心搭的士去東壩，之後行半個鐘山路落去。

很慶幸地，我曾在颱風「山竹」吹襲前到過浪茄露營，水清沙幼的灘後，有個小水潭，露營位於一片頗有外國風情的樹林。然而，風災過後，樹木倒塌，木不成林，沙位升高，今年初再去，已失昔日輝煌，感覺滿目瘡痍。

聞說西灣山是麥徑路上第一座難行的山，所以試過幾次逆走麥徑第1段，由西灣亭起步，上西灣山落浪茄，之後由東壩離開。每次在東壩離開，望見排隊搭的士的人龍，內心都很掙扎，好不好搭車出去呢？真的不想行兩小時馬路。

第一次，我告訴自己，反正未行過，不如行一次？行完一次，到北潭涌已經天黑，我發誓以後不要再行這段馬路。再下次，見到那條等的士的人龍，心想等得的士來都行了一半，所以又再次行兩小時出去，行完後再次跟自己說，我不要再行！

現時周日下午有小巴來往東壩及北潭涌，我等過一次，可能那次人多，差不多一小時才上到車，所以最近一次由東壩離開，我望了那條等搭小巴的人龍，便毅然踏上那條我曾發誓不想再行的馬路。或者，我已經習慣了行那兩小時的馬路。

浪茄是麥徑第1及第2段的交接位。（顏銘輝攝）

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鹹田灣的小木橋，點綴了沙灘。（顏銘輝攝）

第2段記憶：星洲炒米與濕身

麥理浩徑第2段由浪茄出發至北潭坳，全長約13.5公里，通常都由西灣亭起步行。中學時跟同學去行，在西貢市中心錯過了往西灣亭村巴，同學們商討怎樣去起點，最後大家為了節省的士錢，決定搭巴士去北潭涌，再沿西灣路行去西灣亭。明明早上8時已經出門口，但竟然中午12時才到大浪西灣！我跟自己說，永不要再行那段西灣路。幸好，至今每次入西灣亭，我都搭到村巴。

正常而言，早晨出發的話，大概中午行到入鹹田灣，所以幾乎每次行麥徑第2段，我都會在鹹田灣的士多食星洲炒米。大浪四灣之中，西灣名氣最大，大灣最遼闊，東灣最幽靜，但個人偏好鹹田灣，因為灘後有澗，澗上有道簡陋的小木橋，點綴了景色。

有次行第2段，正在食星洲炒米時，天文台的手機應用程式通知，有雲雨帶逼近；究竟我們應該行回頭路，還是去北潭坳呢？結果，一行人加快腳步，過了大浪坳，行至赤徑，滂沱大雨，天色如入黑，繼續一支箭衝到北潭坳搭巴士離開。在北潭坳的涼亭開電話一看，原來天文台剛掛紅色暴雨警告。

那次濕身之旅，行到北潭坳，天色如入夜了。（顏銘輝攝）

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在嶂上登山節上，有山友自己帶了一些謎語來，讓大家猜一猜。（顏銘輝攝）

第3段回憶：嶂上「武林聖地」猜謎語

麥理浩徑第3段由北潭坳開始，行至水浪窩，全長約10.2公里。第3段最令人難忘的是嶂上，除了許林士多的豆腐花外，每年第一個星期日，行山界都會在嶂上辦行「武林大會」，各支行山於嶂上登山節聚會交流，民安隊會有拯救示範，山友會有拔河比賽。除了各官方攤位外，我最記得今年有山友自發帶了些謎語及小禮物來，考考大家的腦力，我答中了一題。

第3段先登牛耳石山，落嶂上後，再登雞公山，最終落水浪窩，乃是麥徑其中最難行的一段，因為上落多。近雞公山頂的一段山路，是出名爛，水土流失十分嚴重，我曾經跟來自台灣的步道專家徐銘謙老師上雞公，一起考察那些她前兩年帶領義工修復的路段，還有那些未來要落工夫的地方。

臨近水浪窩，會有一些墳墓及金塔，旁邊有個用磚砌的圓桶，相信是以前孝子賢孫用來燒冥鏹的，但有些行山人士見它像垃圾桶，就將垃圾扔進去。麥徑是香港珍貴的資源，也是一份集體回憶，值得大家去好好保育。

跟隨台灣的徐銘謙老師考察雞公山的山徑。（顏銘輝攝）

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在麥徑第4段的路上維修山徑。（顏銘輝攝）

第4段回憶：修築行山徑的辛酸

行完第3段，過對面馬路，就踏上第4段的旅程，由水浪窩出發，行12.7公里至大老山。個人覺得上馬鞍坳的路十分辛苦，拍得住上針山，中學時有次打算挑戰第4段，但行到馬鞍坳已經「冇半條人命」，要由馬鞍山村中途撤退。之後擇日再挑戰，發生趣事，有同學行過大金鐘後發現不見了銀包，一行人行轉頭幫他找，最後他發現銀包就在背囊深處。

我去年參加綠惜地球舉辦的山徑義工課程，其中一堂是修復登馬鞍坳的一段麥徑，幫忙用木頭及石頭砌路及排水坑，又用長木封了捷徑。幾十人工作了一整天，完成了不過幾十米路，不由得慨嘆修路之辛苦！而且，維修行山徑就像西弗弗斯推石上山，永不見盡頭，可能兩三年後，這段路又爛了，要再維修。

昂平景色開揚，俯瞰西貢海，我都去過很多次，用過不同方法上落山，例如由馬鞍山梅子林上，西貢的大水井落，還有次過了茅坪後「爆偈」，要由花心坑落廣源。昂平有很多野牛，有次遇上一頭狂牛，牠突然在草叢中怪叫一聲，之後在我面前暴走，極度驚嚇，原來那些平時懶洋洋的牛牛可以跑得那麼快！

離開昂平，過了茅坪，行經黃牛山下的「萬里長城」，行到基維爾營。每次行完第4段來到基維爾營，首先是滿足及高興，隨之而來是絕望，因為我行完這一段，卻沒有任何交通工具，我需要再行多一大段路才回到市區。

恕我體能不佳，難以像高手們輕鬆幾十公里，我人生中最有成就感的一次長途行山，大約行了27公里。我去年因為工作而參加毅行訓練，其中一課是由水浪窩行到沙田坳。我行到基維爾營外的馬路時，都筋疲力盡，我以為已經走完最辛苦的路，但怎料原來第5段一開頭還要上大老山！記得那次，我行到兩邊大腿內側都被褲磨傷了，翌日要以奇怪的姿勢行路。

昂平景觀開揚，是麥徑上其中一個風景最美的地方。（顏銘輝攝）

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這隻猴子的神情十分特別，帶了一點厭世的感覺。（周立賢攝）

第5段回憶：目擊人猴大戰

第5段由大老山開始，行10.6公里至大埔公路。其實，我從未試過一次過行完整條第5段，因為基維爾營交通太不便。通常，行第4段就會自動駁第5段頭段往沙田坳落山，在沙田坳道上看維港兩岸景色；若想行獅子山、畢架山那邊的第5段，就自然會由沙田坳上山開始。

巧合的是，沙田坳獅子亭是標距柱M101的所在地，代表麥徑半程。我試過一次搭的士上到沙田坳起步，但那是萬中無一的一次，其餘幾次的士都只肯載到法藏寺。因為沙田坳道是單程車，的士載你上到沙田坳，代表它要繞一大段路去飛鵝山那邊落山。

由沙田坳開始，繞過獅子山山腰，來到九龍坳的回歸亭。最記得，有次見到山友在此餵猴子，連膠袋都給了猴子，被我的同行者喝止；那名山友竟敢從猴子手上搶回膠袋，真的十分驚險。行山人士應該學懂如何與猴子共存，餵飼野生猴子只會令牠們更加猖狂，還會令牠們喪失覓食本能。

有人餵猴子，連膠袋也給予牠們。（顏銘輝攝）

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夜行麥徑第6段，遇上猴群攔路。（顏銘輝攝）

第6段回憶：夜行遇猴子野豬群

由大埔公路到城門水塘的麥徑第6段是最易行的一段，全長只有4.6公里，但此路深入猴子的集中地馬騮山。有次陪朋友挑戰「逆走100」，在晚上一起逆行第6段，在金山路途中，頭燈一照，全是猴子，還見到有人駕駛電單車入來偷偷地餵猴子。那人還吸引了野豬出來，一堆猴子及野豬就在馬路上搶食。

麥徑第6段途經九龍水塘。（顏銘輝攝）

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在麥徑第7段的路上，可以回望城門水塘的景色。（顏銘輝攝）

第7段回憶：針山上一而再「爆偈」

麥徑第7段由城門水塘出發，行6.2公里，經過草山及針山至鉛礦坳。對我而言，這段充滿陰影，試過在針山路上兩次「爆偈」。有次是「毅行訓練」，要連走「針草帽」，我在針山已經吃不消，但最後不知為何又能捱到去荃錦坳，完成人生首次針草帽。

另一次是今年夏天，行完第6段覺未夠「喉」，繼續上針山，但行了一會即嘔，最後在沙田市中心下山，回家後發燒。在整條麥徑之中，針山絕對是爆偈的高危地，奉勸大家別要在炎熱天氣行，初段亦不要行得太快，讓身體慢慢適應。

每次上針山，都不是輕鬆的旅程。（顏銘輝攝）

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行到上四方亭，其實還有段很斜的馬路要上。（顏銘輝攝）

第8段回憶：寒冬等日出，最後敗走

麥徑第8段由鉛礦坳登大帽山，再落荃錦坳，全程9.7公里。不知大家有沒有同感？這段最令人絕望的是四方亭，你以為行完山路，接上馬路，就代表快到山頂？其實，還有一段距離，而且最辛苦的原來是馬路！由四方亭到大帽山頂，馬路非常陡峭，真的很斜。

在大帽山頂，有次難忘記憶，有次為看日出的活動試路，跟兩個同事半夜上大帽山頂，打算等日出。我們已經帶備了熱食熱飲及禦寒衣物，但我們捱了一個小時後，最終都捱不住，非常寒冷，要在深夜4時多連忙落山。與日出相比，還是小命緊要！有此經歷，我們決定在活動當日加入燒烤環節。

荃錦坳有個花名，叫蓮姐，因為由蓮姐經營的大帽山茶水亭深入民心，山友跑友都習慣用蓮姐來取代荃錦坳。去年山竹吹襲後兩日，我由川龍行上去找蓮姐，經過滿佈塌樹的荃錦公路，與蓮姐做訪問，聽她留守茶水亭三日兩夜力抗颱風的經歷。

從大帽山上看香港的夜景。（張浩維攝）

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去年山竹吹襲後，麥徑第9段上的荃錦營地都受損嚴重。（顏銘輝攝）

第9段回憶：沒有太多回憶

麥徑第9段由荃錦坳出發，行至田夫仔，全程6.3公里，全部馬路。老實說，這段路真的平平無奇，有點沉悶，有次中途轉行河背水塘離開，亦有次續走第10段，行至大棠，看看紅葉後落山。有次要舉辦執垃圾活動，就選擇行部分第9段，再行上八鄉山火瞭望台，原路折返。

在麥徑第9段辦過執垃圾活動。（顏銘輝攝）

麥理浩徑的標誌。（顏銘輝攝）

麥理浩徑第10段上的新景點，就是千島湖清景台。（顏銘輝攝）

第10段回憶：望屯門而輕嘆，太遠了！

最後麥徑第10段，由田夫仔至屯門，全長15.6公里。在今年之前，我對第10段完全沒有興趣，一來這段真的是沉悶見稱，二來離家甚遠，直至「千島湖清景台」今年3月啟用，我才由大棠出發，上清景台望望風景，再由掃管笏離開，始終，我沒有勇氣繼續行到屯門，實在太遠了。

中學時跟同學行，畢業後與朋友行，跑山訓練又好，輕鬆郊遊也好，無論在公在私，麥徑帶給我那麼多難忘的記憶。多謝麥徑，40歲生日快樂！

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有次行屯門徑，路經麥理浩徑的終點：M200標距柱。（顏銘輝攝）

為了慶祝麥徑40周年，漁護署今日（10月26日）在城門郊野公園舉行麥理浩徑40周年同樂日，由早上10時至下午5時，有音樂及魔術表演、木偶劇場、天然環保用品工作坊、攤位遊戲、樹間飛索、康樂攀樹及三角吊床。詳情可按此。