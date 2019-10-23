【花式溜冰】俄羅斯美少女旋轉變身震驚全場　超高難度美國站封后

原來花式溜冰可以這樣！ 15歲俄羅斯選手舒查巴高娃（Anna Shcherbakova/Анна Щербакова）在上周末的花式溜冰大獎賽美國站中，她在自由滑表演中途變身！她在旋轉期間，將身上的藍色戰衣變紅色戰衣，獲得全場掌聲及歡呼。

花式溜冰大獎賽美國站，於短節目排第4的舒查巴高娃，在自由滑造出驚人演出，完成兩次勾手四周跳，取得160.16分的個人新高的高分，總分為227.76分，贏得冠軍，領先亞軍的泰內爾（Bradie Tennell）超過11分。

她成為首名女子成人組選手在國際比賽上完成兩次勾手四周跳。

舒查巴高娃在短節目排第4，但靠自由滑的高分封后。（ISU Figure Skating Twitter）

「我很高興可以在這裏表演。我現在有點鬆口氣，我為每一個環節而戰，直至完成最後一個動作，我很開心。」

首次參加成人組大獎賽的舒查巴高娃賽後說：「我的目標是完成兩個四周跳，以及其他動作。這個獎牌對我而言非常重要，因為今季是我首個成人組賽季。」

舒查巴高娃在自由滑的比賽中由藍衫變成紅衫。（ISU Figure Skating Twitter）

除了高難度動作，舒查巴高娃在旋轉中變身的動作相當賞心悅目！她原本穿上藍色的戰衣，當她旋轉時，戰衣由上至下逐步變成紅色，獲得全場掌聲及歡呼。

舒查巴高娃變身逐格睇：

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舒查巴高娃拒離其他對手贏得大獎賽美國站冠軍。（ISU Figure Skating Twitter）

舒查巴高娃自由滑片段：