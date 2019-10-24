【五人足球．亞盃外】黃展鴻廖億誠破門　港隊三戰皆北無緣決賽周

香港五人足球代表隊今日（24日）出戰亞洲盃外圍賽東亞區賽事，港隊最終不敵蒙古，分組賽三戰皆北出局，惟今場卻在進攻上取得突破，錄得3球進帳。

男子五人足球亞洲盃分中南亞、東南亞、東亞及西亞4個賽區，連同主辦國土庫曼在內，將共有16支球隊出席決賽周。港隊身處的東亞賽區分為A、B兩組，每組首名將直接晉級至決賽周；而A組及B組次名則會進行附加賽，勝方亦可取得出線資格。

港隊賽前已宣布出局。（香港五人足球 Hong Kong Futsal Facebook專頁）

港隊賽前已無緣晉級

東亞區外圍賽正於中國內蒙古鄂爾多斯舉行，港隊在A組先後不敵中華台北及中國，而由於蒙古昨日戲劇性逼和中華台北，令港隊今日賽事已宣布提早出局。相反蒙古仍有機會爭奪決賽周入場券，他們只需大勝港隊改善得失球差，再寄望中華台北不敵中國，或有可能取得次名晉身附加賽的資格。

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蒙古（右）昨日爆冷逼和中華台北（AFC官網）

港隊上半場初段嘗試跟蒙古對攻，惟埋門次數寥寥可數，終在12分鐘被蒙古右路突破得手，落後0：1。港隊守門員程文俊上半場勇救敵軍多球單刀及近門施射，惟兩分鐘後他再度失守，蒙古將分差拉開成2：0。完半場前蒙古界外球省中港隊後衛改變方向入網，半場港隊被拋開至三球。

港隊是次賽事由港超標準流浪球員兼教練黃展鴻（左）擔任隊長。（中國足球協會）

港隊換邊後轟三球 蒙古「Power Play」門將建功

下半場甫開賽，港隊即憑隊長黃展鴻追近，惟蒙古至中段連下兩城。蒙古尾段因欲取得較佳得失球差而踢得進取，港隊乘機由廖億誠及鄒嘉華攻破敵軍大門，一度踢成3：5。可是蒙古最終起用「Power Play」戰術，派出場區球員串演門將參與進攻，結果於完場前由「守門員」再入一球，以6：3拿下勝仗。

總結今次賽事，港隊3戰3負得0分，以小組最後一名完成。雖然球隊3場賽事合共失掉15球，但分別也在中華台北及蒙古身上取得進帳。