【單車】走過8年的等待　梁寶儀穿銀戴銅凱旋

香港單車代表梁寶儀上周出戰亞洲場地單車錦標賽，先後在個人追逐賽及記分賽獲一銀一銅，並為升上成人組別8年帶來首兩面獎牌。 今日凱旋的她仍露絲絲感激：「等了很久的個人牌；8年代表的是堅持。」

一個「8年」學會堅持、一條疤痕覺悟不能失志，是梁寶儀單車生涯的最大啟示。

這名鮮有出現在報道的香港單車手，在2011年奪下亞洲公路單車錦標賽青年組個人公路賽金牌後，一直與成人組個人牌無緣。個人獎牌無「斬獲」並不反映停滯不前，寶儀憶述：「在團體追逐賽也有獎牌，而起初我只能擔任第4棒到其後的次棒，一直我也有進步。」

惟無緣個人獎牌始終是心中「關卡」，長達8年的時間更令她腦海泛起了疑問。

香港單車代表梁寶儀上周出戰亞洲場地單車錦標賽，先後在個人追逐賽及記分賽獲一銀一銅。（楊宇翹攝）

梁寶儀2011年升上成人組後一直與個人獎牌無緣，上周在亞錦賽衝下兩牌一吐烏氣。（楊宇翹攝）

不過此「個人獎牌荒」終在上周終結。在亞錦賽女子個人追逐賽，寶儀衝下一面銀牌，休息一日後更在云云高手中取得女子25公里記分賽一銅。

「還以為追逐賽自己只能爭銅牌，結果晉級金牌戰是喜出望外；不過在記分賽得銅更為激動，賽前看過出場名單。有奧運獎牌選手又有亞運4金車手，我在想豈不是三甲已有兩席名花有主？那其餘的爭一席？感覺有點難度，但最後卻爭取到一牌，非常感動。」

如兩牌分別是兩種啟示，梁寶儀大概會認為一個是「8年」學會堅持，一個是明白到失望但不能失志。（楊宇翹攝）

重溫梁寶儀亞錦賽得獎歷程（按圖進入）

+ 4 + 3 + 2

事實對於寶儀，這兩面獎牌跨過的除了心理關卡，更有傷患的陰霾。去年亞運前右手手肘骨裂需「開刀」治理，惟今年4月卻發現手術失敗，要從盤骨取骨植骨，再加長傷處鋼板作固定。「那時候我真的很生氣，為什麼第一次手術後近一年才發現有問題？我感覺浪費了了整整一年；惟原來失望也不可以絕望。」

一個賽事，破釜沉舟，兩面獎牌更為寶儀帶來世界盃兩項賽事參賽資格：「本身教練安排我到世界盃最後幾站出戰麥迪遜，但剛剛的亞錦賽成績讓我有足夠分數參與追逐賽及記分賽，是我首次在世界盃出戰這兩項賽事。」明年奧運在即，惟寶儀認為在爭取麥迪遜出賽資格上不會給自己太大壓力，短期目標反之放在世界盃上，寄望在云云世界級選手中「偷雞」成功。