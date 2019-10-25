【三鐵】女鐵人連賽三鐵完成452K　「趕得切起跑我喊出嚟」

有什麼比參與三鐵賽事更講毅力？就是兩日內參加兩場三鐵賽事。 美國加州女鐵人薩絲（Jess Zaiss）完成第一場Ironman三鐵賽事，立即上車起程，趕及在翌晨之前下一場Ironman三鐵賽的起跑線，成為首位兩日兩戰Ironman的女鐵人。 兩天之內合共完成了超過452.5公里的賽事，她稱應付如此距離事小：「我最驚趕唔切起跑」。

薩絲於9月28日早上，在美國東岸馬里蘭州（Maryland）坎布里奇（Cambridge）參加三鐵賽，以13小時5分完成3.86公里游泳、180公里單車及馬拉松，完成時已是晚上8點。「這場賽事，我與三名男隊友一同與時間比賽，必須在晚上8點半開車出發往田納西州（Tennessee）。我完賽後立即跳上車，整晚都在駕駛」，薩絲憶述開車期間強逼自己吃薄餅補充營養，卻不住作嘔，「因為那一晚，我現在仍不能吃薄餅」。

薩絲與隊友計算過，需要駕10個半小時，才可以趕及起步。為求萬無一失，他們早於26日已走到第二場賽事的地點查塔努加（Chattanooga）報到，並把一些轉換區使用的物資交給朋友，隨即帶同裝備駕車前往坎布里奇。一行人於27日晚上到達，並向賽會報到。

薩絲在首場三鐵開賽前，笑容滿面，準備上線。（網上圖片／Runner's World）

夤夜趕路，一行人總算趕及29日早上7時半，在田納西州查塔努加（Chattanooga）的Ironman賽事上線。薩絲說：「趕及上線，在起點時遇上一位朋友，激動得當場『喊出嚟』。那一刻我察覺自己很累，害怕再戰另一場三鐵。一場賽事令我畏縮，絕無僅有。」

完成兩賽，薩絲「謝曬」，她說衝線之後只想着快點坐下喝水。（網上圖片／Runner's World）

「唔報都報咗」，只得硬着頭皮上。薩絲帶着疲備身軀，試圖達成個人創舉。她提醒自己把賽事斬件，游泳時只管游向下一個浮波，緊接的單車項目也勤於補給。來到最後的全馬，她在酷熱天氣下奮進，在最初的一英哩邊步行邊吃芝士條補給。最後數英哩，她的大腿四頭肌已極為疲累，無法跑落斜，只可以半行半跑，最後以15小時5分40秒完成，獲賽會承認為首位女參賽者完成兩日連賽。

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薩絲完成田納西州的三鐵賽事後，拿着第一場三鐵的獎牌拍照。（Facebook）

連戰兩場三鐵，普通人眼中如同「玩命」，對於31歲的薩絲卻是小菜一碟。她已報名來年2月參加一場超級三鐵，訓練伙伴遂為她報名連續兩天參賽三鐵賽事。她說：「起初知道兩日兩場三鐵賽，聽來很瘋狂，其實頗為有趣。最恐怖的不是賽事距離，而是如何趕及起跑。」捱過兩天合共452.5公里，薩絲表示要瘋狂補充卡路里：「完賽後那個星期，我都在吃快餐。」