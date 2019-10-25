【歐聯】利物浦球迷赴比利時竟擺烏龍　意外奇遇後結局還有愛

沙田坳道不在沙田，銅鑼灣山不在銅鑼灣，這些例子在香港十分常見。比利時球會真特（Gent）與亨克（Genk）的英文名字只差一個字母，而利物浦兩名希望到亨克觀戰的球迷，卻看錯地方去了真特，錯過愛隊的作客賽事。

比利時的根特與亨克的所在城市相距約80公里，兩名利物浦球迷據報買了70歐元的門票及150歐元的交通費，原定在比利時的亨克主場欣賞愛隊作客，但他們在開賽前30分鐘驚覺，他們所在的地方並非亨克，而是根特。

兩名紅軍球迷擺烏龍，只好在真特的酒吧中直播觀看利物浦賽事。（網上圖片）

英超第10輪直播賽程（按圖放大）

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真特（Gent）與亨克（Genk）的球會英文名僅差一字不同，使兩名球迷弄錯地方，而兩地距離近90分鐘的車程。即使二人趕至亨克，仍未必能「趕得切」入場，結果二人決定在真特的一間酒吧內觀賞電視直播，支持愛隊。他們上載一張拿着門票的合照，這張相片在網上瘋傳，更吸引了真特的注意。

真特官方Twitter邀請兩名紅軍球迷入場，欣賞真特對禾夫斯堡的歐霸賽事。（Twitter截圖）

真特剛好在利物浦比賽後的一天，在歐霸分組賽主場迎戰禾夫斯堡。為免兩名球迷白行一趟，真特在官方Twitter發布尋人啟事，呼籲網民若有人認識該兩名球迷，請通知他倆入場欣賞歐霸盃，以彌補未能入場「睇歐聯」的遺憾，並打趣道會教授兩名球迷關於比利時的地理知識。兩位球迷未知有否入場，而根特則與禾夫斯堡打成2：2平手，各得1分。