【劍擊．U23亞錦賽】女佩團體奪銀締歷史　男子花劍負韓國奪銅

香港劍擊隊在「亞洲U23劍擊錦標賽」的個人項目雖未能奪金，但仍取得兩銀一銅的成績。港隊乘勢出戰團體賽，男子花劍及女子佩劍分別為港隊增添一銀一銅。

由陳彥霏﹑文毅施﹑朱詠翹及梁洛文組成的女子佩劍隊，以理大劍擊隊為骨幹，在8強未遇挑戰，以45：17大破印度，在準決賽硬撼日本，大部份時間領先下，結果以45：39力克日本。

港隊在決賽與強敵韓國碰頭，雖然朱詠翹在今仗表現神勇，在中段追成較接近比分，惟未能平反敗局，最終以35：45落敗，為港隊再添一面銀牌，亦是女佩團體在U23亞錦賽的最佳成績。

女子佩劍隊與教練鄭兆康及謝宇明合照。（香港劍擊總會圖片）

女子佩劍隊成員在面罩上貼上「香港加油」貼紙，為自己打氣。（受訪者提供）

香港女子佩劍隊突破多年戰績，首度殺入決賽並奪得一面銀牌。（香港劍擊總會圖片）

在男子花劍個人賽奪銀的吳諾弘，與隊友蔣翱駿及梁子鎬衝擊另一面獎牌。3號種子的港隊，在8強迎戰哈薩克，並以45：25輕取對手，躋身4強穩奪獎牌。

在準決賽力戰2號種子韓國，結果以34：45告負，無緣決賽，以一面銅牌完成今屆賽事。