【MLB世界大賽】國民王牌「瞓捩頸」休戰　太空人客戰3連勝反超前

世界大賽（World Series）周一（28）舉行Game 5，國民王牌投手舒薩（Max Scherzer）因「瞓捩頸」未能出賽，太空人打線未受阻礙，以7：1再贏一場，客戰3連勝，總場數以3：2反超前。

舒薩本身今場為國民先發投手，但開賽當日起床發現頸及右背的斜方肌（Trapezius）十分痛楚，要「碌落床」才能起身。這名35歲右投未能舉起臂，要妻子Erica幫手換衫才能出門。國民唯有臨時變陣，由祖羅斯（Joe Ross）擔任先發投手。

舒薩因頸痛未能出場。（Getty Images）

祖羅斯得到先發機會，但最終吞下敗投。（Getty Images）

太空人打線繼續過去兩仗大勇表現，第2局一人在壘，左野手約頓艾華利斯（Yordan Alvarez）打出一支兩分全壘打，皮球直飛左外野。一名球迷剛買完啤酒正在落樓梯，球剛好落到自己面前，手足無措之下只能用肚皮硬食這支「兩分炮」。不過，多得他堅定不移地「捱轟」，這名國民球迷保住了啤酒之餘，更得到了這夥價值連城的棒球。

Good job getting in front of this baseball and protecting the beer, my guy. pic.twitter.com/dkQLZPjaMp — Cut4 (@Cut4) 2019年10月28日

艾華利斯打出一支兩分全壘打。（Getty Images）

太空人在第4局再有哥利亞（Carlos Correa）開轟，祖羅斯5局下丘時，國民已落後0：4。國民今戰受到太空人王牌投手高爾（Gerrit Cole）7局好投壓制，只能靠蘇圖（Juan Soto）敲出全壘打破蛋，可是太空人其後兩局再取3分，國民只能在主場再吞一敗，以1：7落敗。

兩軍將會再次回到侯斯頓，香港時間周四（30日）進行第6戰，如有需要就會於周五進行決勝第7場。

國民球迷（中間灰衫）手持兩罐啤酒，最後用肚子「硬食」棒球（Getty Images）

舒薩第7戰可先發出場

國民3連敗後，第6場變成背水一戰，另一好投史查斯保（Stephen Strasburg）會依計劃先發出場。雖然如此，舒薩的世界大賽仍未完結，國民總教練戴夫馬天尼斯（Dave Martinez）表示舒薩暫定第7場先發，但若第6場有需要，只要舒薩可以就會以中繼出場。