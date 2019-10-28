【世界盃外圍賽】港足對巴林柬埔寨初選名單公布　誰是穩膽16人？

香港足球代表隊將在11月份的世界盃亞洲區外圍賽C組，先後在主場迎戰巴林及柬埔寨。 主教練麥柏倫今日（28日）公布30人初選名單，從名單看來，麥帥似乎已找到心目中的最佳陣容。

香港代表隊11月初世界盃外圍賽30人初選名單 門將：葉鴻輝、王振鵬、謝德謙、袁皓俊 後衛：翟廷峯、馮慶燁、曾錦濤、羅素、丹尼、艾里奧、羅梓駿、唐建文、徐宏傑、梁諾恆、羅拔圖 中場：鍾偉強 、李嘉耀、黃威、徐德帥、陳俊樂、黃洋、鞠盈智、鄭兆均、陳肇鈞 前鋒：艾力士、基奧雲尼、陳廣豪、夏志明、辛祖、孫銘謙

讀畢名單後，心水清的球迷大概都發現，麥柏倫由6月開始公布的多份名單，陣容漸趨穩定，之前3份決選名單中，多位球員都穩定入選，每次都打入決選的共有16名球員，他們似乎已是麥帥心目中的鐵膽。

觀看麥柏倫的「鐵膽16人」：

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門將不變應萬變 前鋒變動最多

翻看紀錄，麥柏倫的門將名單最為穩定，3次的選擇都是穩坐正選的葉鴻輝，另外則是王振鵬及袁皓俊；後衛選擇也較穩定，除了3次都進入決選的羅素、丹尼、艾里奧、羅梓駿、徐宏傑、梁諾恆，唐建文、馮慶燁及羅拔圖亦連續兩次入選，似乎是麥帥的「心水」。中場方面，鍾偉強及鄭兆均亦已連續兩次入選，今次均進入初選名單，有望繼續代表香港。前鋒變動則較大，只有艾力士及孫銘謙是「穩膽」，且看11月10日公布的決選名單中，麥帥會如何點兵。

11月份世界盃外圍賽香港隊賽程： 11月14日 香港 Vs 巴林 晚上8：00 香港大球場 11月19日 香港 Vs 柬埔寨 晚上8：00 香港大球場 票價：$180、$40（特惠票）

11月的世界盃亞洲區外圍賽C組，香港足球代表隊將在主場連戰巴林及柬埔寨，初選名單除了少了梁興傑、鄭展龍及茹子楠，與10月份初選名單完全一致。（足總提供）

另外，因應香港局勢，今月多場球賽都取消，包括原定10月15日在香港舉行、對馬來西亞的國際友誼賽，而10月10日主場對伊朗的世盃外，對方亦兩度申請轉場作賽，但均遭國際足協拒絕，比賽最後順利上演。而11月份兩場世界盃外圍賽到底能否順利舉行？據足總表示，賽事暫未有任何變動。