【學界】學體會澄清傳聞　「目前不會取消所有甲組賽事」

近月學界體育聯會舉辦的學界賽事因社會運動的不確定因素而多番延期，然而至近日卻傳出學體會將會取消學界A Grade（甲組）的所有球類賽事，並引起學生迴響。因此今日（28日）學生發起活動，並於下午4時圍起人鏈，由何文田站出發至港九區學體會總部。

昨日傳出香港學界體育聯會正計劃取消所有甲組球類項目，學體會今早9時隨即在官方網站上發聲明，指「正作出最大的努力」、「盡一切力量進行補賽安排」。

學生們由何文田港鐵站起沿佛光街連成人鏈至學體會總部。（李澤彤攝）

面對學界或被取消的可能，學生們今日亦響應網上活動，並到何文田一帶組成人鏈表達訴求。惟學體會秘書長鄧嘉珮表示，學體會未曾有取消賽事的想法：「我們都正在搜集數據，明白坊間緊張，但目前都沒有想過要全部取消所有甲組賽事。」

學生亦有帶同標語到場表達訴求。（李澤彤攝）

由於多次取消球類賽期，至今不少學校只完成一場小組賽；但照以往慣常，11月大概經已為學界決賽並決出精英賽的隊伍。「聖誕前要完成所有學界就不樂觀 」，鄧嘉珮直言，「今早都已發出聲明正與康文署、裁判和學校方面協調，當有一個具體的方向才可公布，過去譬如天氣問題改期都需時處理，更何況現在星期六日的賽事都要變成上課時間開賽，挑戰是很大的。」

學體會秘書長鄧嘉珮表示，學體會未曾有取消賽事的想法。（張倩儀攝）

她亦連番表示正全力處理場地和賽期，如向學校借場但反應並不熱烈。另外對董事會投票取消的傳聞，鄧嘉珮表示不解：「今天並沒有這個會議，也不存在投票決定，因為港九是一個總會而新界有六個分會，大家安排比賽都與不同，不存在全部賽事取消。」她也表示學體會現正就多個方案討論，被問到取消學界的「死線」，她卻未有正面回應論：「有老師會擔心DSE的同學，可能去到某月份不能作賽，我們會盡量安排，但如賽期有需要延遲至較後的日子，不是我們可控制的範圍。」

學生們貼上「還我學界」紙張表達訴求。（張倩儀攝）