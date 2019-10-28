【學界D1越野】男拔50分完成9連霸　協恩挫女拔西島衛冕

港九區學界D1越野賽今日（28日）在香港哥爾夫球會（粉嶺球場）舉行，拔萃男書院及協恩中學分別在男、女子組順利掄元。

拔萃男書院A Grade續由謝俊賢領銜，這位上屆A Grade冠軍得主跑出20分59.298秒成功衛冕，隊友陳鎮榮則獲季軍，男拔終在A Grade及B Grade團體賽順利奪冠，C Grade團體榮譽則落在西島中學手上，男拔以4分之差屈居次席。儘管未能完成「Grand Slam」，但男拔仍然以50分成為全場總冠軍，亞軍及季軍分別由西島中學及嶺南衡怡紀念中學奪得。



首次擔任隊長的冼學良及劉晉㬢，認為隊友都發揮出應有水準，並透露暑假開始已作斜路特訓：「增加在斜路練習跑步，在學期開始後安排隊員每星期二及四在小息時進行慢跑或體能訓練， 以加強隊員的耐力。」

拔萃男書院獲得D1越野男子組全場總冠軍。（公關提供）

港九區學界D1越野賽在香港哥爾夫球會進行。（公關提供）

協恩失落個人冠軍 團體仍衛冕



女子組方面，英皇佐治五世中學的Charlotte Emily Hall以16分35.55秒奪得A Grade個人冠軍，次席則是拔萃女書院的鄭昕晴。儘管協恩書院在A、B、C Grade都失落個人冠軍，但平均名次較佳下，仍以44分獲得女子全場總冠軍；西島中學及拔萃女書院則雙雙以40分並列亞軍。



協恩隊長潘耀敏認為，個別跑手成績突出，予人驚喜，更激勵整體士氣：「教練沿用以往的訓練方式，在早上和下午爭取訓練時間，加強適應力，而且大部份隊員去年曾在舊場出戰，加上天氣比較涼快，都是有利的條件。」