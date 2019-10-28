【10.28學界人鏈】不僅名次和成績　學界運動對學生的意義

「你不會記得你高中上過什麼課，但一定記得打過什麼比賽，因為我們的回憶都在那裏。」我很記得台灣HBL專家王承文這樣說過；究竟這一代的學生運動員，這一輩子的回憶，到底誰有資格主宰？

不過「大人」似乎並不這麼看待學界這回事。香港學界體育聯會（學體會）基於「不明朗因素」和「顧及參加者安全」，近月已先後將多項主辦賽事延期，至日前網上傳出學體會有意取消今季所有甲組球類賽事。有網民今午發起「教練，我想比賽！」的活動，下午4時於何文田築起人鏈以示不滿及表達「同學想比賽的簡單心願」。

學界就是學生球員青春的全部

學生人鏈一邊在叫喊着「體育無罪，還我青春」、「我有權打學界」等等的口號，馬路對面有排球教練葉寶林在場看着。出自關心，葉寶林從4點留到散場：「明白到社會運動的問題，社會氣氛這樣沉重，作為一個辦活動的單位都會擔心安全的問題，這是大家理解的，但隨着這幾個月的社會運動的演變，也知道有些時候是可以繼續比賽的。」

作為教練固然會想自己的學生「有波打」：「我覺得比賽可以繼續，不要令中六的畢業生有遺憾。」學界過了就沒有，對中六的學生尤其重要，對他們來說，打一場少一場。

「我不想學界留憾」，不少球員都在說着遺憾。十來歲的青春其實不用那麼傷春悲秋，卻因為學界，他們第一次知道害怕後悔的滋味。有人瞞着傷勢也要上場，也有人跨區上學就為了打球，因為學界就是學生球員青春的全部。

葉寶林在現場看著，不論什麼角色在這件事上都是擔心的。（張倩儀攝）

學生的訴求不過只想打學界，甲組球類的取消是大家最不想看到的。（張倩儀攝）

10.28學界人鏈現場（按圖進入）

+ 5 + 4 + 3

運動豈止課外活動

「在小朋友的立場，他們不是需要什麼優越感、打一場比賽所分的贏輸，而是對學校的一個歸屬感以及運動上給自己的一份成功感。」葉教練聊說自己的經歷，當初怎樣讓一個「壞小孩」，用排球「改變」成一個懂得回家吃飯的「乖仔」。

「很多的學生不是讀書和學業方面很強，沒有天資也沒有後天的幫助，卻能在運動中對學校產生一種莫名的歸屬感，因為這件事才讓他們不會誤入歧途。」運動也許不只是消遣，不只是課外活動，活生生的例子是改變了許多人。

「還我學界」明確清晰的表態，想打球有這麼難嗎？（張倩儀攝）

至今不少球類的A Grade初賽依然停滯，要在聖誕前決出冠軍的確有難度。（資料圖片/徐竣然攝）

「請不要奪去學生僅餘的學界」

流言滿天，學生和教練都只能一直等待，「我們未知道是真是假，不要胡亂去猜，但要做好最壞的打算和最好的準備，空穴來風，未必無因。」與其害怕未知，不如做好自己，「這個事態最嚴重是取消整個比賽，雖然不開心但都要有準備，可能突然又有、又可能打打下沒有了，可能沒有精英賽⋯⋯」

有許多可能性，沒有一個人可以出來向大家保證，「積極練習、努力讀書，不要因為這件事而影響自己的準備，不開心是會有要學習面對。」他這樣跟學生說。

「請不要奪去學生僅餘的學界」，學生們這樣叫着。

學界的意義，真的不只是贏輸，葉寶林直言：「比賽最後的成績和名次其實很等閒。」學界有多重要，有着什麼意義？聽聽學生在學體會前大叫什麼就會知道。

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