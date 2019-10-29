C朗拿度談與美斯的良性競爭　嚴選多年最愛金球

C朗拿度與美斯當年在西甲效力兩大勁旅，各為其主，他們在聯賽的交手仍然使不少球迷懷念。C朗拿度早前接受訪問時，表示與美斯在同一個聯賽，使他們二人亦成長不少。

C朗拿度早年效力皇家馬德里，與巴塞隆拿的美斯在西甲賽場連番交手，並憑亮眼表現，曾各自五度贏得世界足球先生殊榮，奠定當今兩大球王的地位。

C朗拿度早前接受雜誌《法國足球》訪問，談及當年與美斯一同征戰西甲的時期，直認對二人的幫助甚大，「不少人認為我與美斯在西甲互相幫助，我認同這個說法，這段時期使我們變得更強，是良性競爭，令我們成為各自球會的代表人物」。

C朗與美斯當年多次在西甲賽場交手，他表示這個競爭使二人進步甚大。（Getty Images）

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C朗一直保持「弗爆」身形，歸功於他在場外不論飲食及訓練上同樣相當節制，才達到如今的成就，「天賦對球員固然重要，但天賦若果沒有訓練的話，一切只會是空談，並不能將天賦化作真正實力。如果我沒有每天刻苦的訓練，我一定沒有今時今日的成就」。

C朗拿度在場外十分自律，即使成名多年依然刻苦訓練。（Instagram截圖）

C朗拿度在多年的職業生涯中，累積入球超過700大關，成為球壇史上第6多入球的球員，他亦從眾多入球中，嚴選他最喜愛的入球，「在生涯中攻入超過700個入球，這是一個令我十分自豪的紀錄。我多年來最喜歡在歐聯場上，以倒掛金勾攻破祖雲達斯的一球，這是我多年來夢寐以求的入球」。