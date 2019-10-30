【MLB世界大賽】國民復甦捕獲太空人　明早第7場決定鹿死誰手

今年世界大賽一反傳統，作客隊反而更惡，國民開戰首兩仗全勝後，太空人走到華盛頓連贏3場，5場都是作客一方勝。 太空人周三（30日）Game 6回到主場，只要再贏一仗就可以奪得世界冠軍，豈料國民打線復甦，以7：2逼太空人入決勝第7場。

國民今仗派出史查保斯（Stephen Strasburg）保住爭標希望，這名31歲右投亦不負所望，8.1局被敲5安失2分，另有7次三振，將太空人的打線好好地壓制下來。另一邊廂，太空人先發投手華蘭達（Justin Verlander）5局失3分，表現紮實，可惜球隊進攻除了第一局取得2分後就一直啞火，吞下敗投，生涯4次入世界大賽仍是未嘗一勝。

史查斯保8局好投力克太空人。（Getty Images）

世界大賽史上從未出現過6戰皆由作客球隊勝出，國民背水一戰打出水準，將太空人逼到第7場，明早（31日）就會決定今年世界大賽冠軍誰屬。作客反而更有利的紀錄，就連國民總教練戴夫馬天尼斯（Dave Martinez）都嘖嘖稱奇：「我們不可能為這現象作出任何解釋，我只知道大家都只是想在主場贏波，但雙雙都做不到而已。今仗我們有史查保斯在投手丘，眾人都表現得十分出色。」

布克文再敲全壘打。（Getty Images）

布克文將球棒帶到一壘仍未放下。（Getty Images）

事實上，太空人開局表現不錯，史賓加（George Springer）二壘安打後，又得史查斯保暴投安全走到三壘。二壘手艾圖菲（Jose Altuve）的犧牲打將史賓加送回本壘。三棒布克文緊接入打擊區，在史查保斯接連投出兩個壞球後，布克文看準「天才小史」正中心的直球，揮棒將球打出左野外牆，為太空人奪得第2分。

國民將太空人逼到第7場一決高下。（Getty Images）

太空人總教頭：布克文行為確實不該

不過，布克文打出全壘打後，一直將球棒帶到一壘才交給一壘教練Don Kelly，行為有不尊重對手之嫌，國民強打蘇圖（Juan Soto）第5局有樣學樣作為回應。太空人總教練軒治（AJ Hinch）賽後直言，二人行為都有問題：「布克文不應該將球棒帶到一壘，同樣蘇圖亦不應將球棒帶到一壘。」布克文就為事件道歉：「那時我被情緒帶動，這樣做我很抱歉。」