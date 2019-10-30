【港女福利．有片】韓國最俊美足球Oppa　鄭承原顏值直逼男團

韓國男團紅遍全球，但作為亞洲足球強國之一，這方面總缺少一位有代表性的高顏值球星，亞洲球王孫興慜已算不俗。 近月，一位來自K League 1球會大邱FC的年輕中場，卻突然人氣爆發，連東南亞及遠至拉丁美洲都有傳媒報道，你又如何評價他的顏值？

突然爆紅的足球Oppa，是現年22歲的大邱FC中場鄭承原，以球技論，他今季在隊中站穩陣腳，在K League 1正選上陣25場，於亞冠盃分組賽亦常擔正，深獲主教練安德利重用。



中場出身的鄭承原能勝任多個位置，包括進攻中場、中場中、右翼、右中場等，最近他通常扮演右中場，並助大邱打入季後賽的爭標組，雖然要奪得冠軍已不太可能，但仍然有機會搶到亞冠盃資格。

鄭承原這張在賽前的微笑照片，令他紅到國外。（鄭承原Instagram）

「漾綠草皮上的一朵鮮花」

當然，鄭承原突然備受注目，跟以上一切也許關係不太大，只與他的容貌有關──的確，K League之中，較少這種皮膚白皙、眼大大的球員，結果他除了成為大邱最受女球迷歡迎的球員，近日更衝出韓國，遠至越南、泰國、台灣甚至美洲都有關於他的報道，台媒甚至以「漾綠草皮上的一朵鮮花」形容。鄭承原的Instagram粉絲人數亦激增至直逼10萬，反觀大邱隊中的頭號球星施仙夏及「大邱迪基亞」趙賢祐，粉絲都不足2萬人。

美得令人屏息的鄭承原（按圖進入）

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爆紅後回饋Fans 每日派一張福利圖



鄭承原突然爆紅，亦向球迷們有所回應，本來不算常用IG的他，就在表示「我在考慮每日都貼一張照片」，他亦坐言起行，至今都每日貼一張自己的照片作「福利」。



若硬要挑剔鄭承原外貌上的缺點，大概就是他的身高──在「高人」林立的韓國，他只得1.7米，的確算是矮小。幸好他的位置在中前場，加上踢法靈活、擅長執行戰術，身高未必會成為他在場上的限制。97年出生的他，早前亦代表韓國U23出賽，明年的U23亞洲錦標賽或許會再見到他的身影，但距離大國腳，或許仍有一段距離。

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鄭承原在K League 1的入球片段：

鄭承原在大邱FC的生活：