【英聯賽盃】利物浦青訓處子戰助攻「救全家」　搶截攔截隊內最多

英格蘭聯賽盃一向是強隊試煉小將的賽事，利物浦主場在法定時間補時階段，靠着首次代表一隊上陣的尼高威廉斯（Neco Williams）傳中，讓奧歷治射入世界波扳平。 這名威爾斯小國腳把握隊友出戰國際賽而正選上陣，今戰5項數據均冠絕全隊。

尼高威廉斯年僅18歲，出身自利物浦足球學院，年紀輕輕已在本季於利物浦U23隊穩坐正選，及代表U19隊出戰歐洲青年聯賽。根據利物浦網頁賽前公布，上輪聯賽盃首次代表一隊兼有入的荷蘭小將基賀華（Ki-Jana HOEVER）正出戰U17世界盃，而尼高威廉斯近周的操練表現打動領隊高普，決定讓他首次代表利物浦一隊便正選上陣。

尼高威廉斯年僅18歲，一臉青澀。（網上圖片）

突如其來的機會，尼高威廉斯未有錯失。據英國傳媒SkySports統計，他踢足全場，觸球、傳中、搶截（tackle）、攔截（interception）及阻擋射門，均為全隊最高。據足球網站WhoScored.com統計，他全場觸球110次，較擔任左閘的占士米拿多1次。7次傳中雖較米拿少1次，惟全數深入禁區至底線的區域，最重要一次當然是補時階段讓奧歷治「半倒掛」窩利扳平。相反米拿的傳中多在禁區「畸角」位。

尼高威廉斯全場交出4次攔截。（美聯社）

防守方面，威廉斯亦「搏到盡」。搶截及攔截各有4次，阻擋射門兩次則與阿歷士張伯倫相同。他亦把握難得機會，在出局邊緣協助球隊保住生機，最後憑互射12碼淘汰阿仙奴。

威廉斯（左四）的努力沒有白費，利物浦在互射12碼淘汰阿仙奴晉級。（Getty Images）

尼高威廉斯地標戰圖輯（按圖放大）