【賽車．羅馬直擊】李英健盼港發展電競賽車　有望追上F1世界水平

F1賽季近尾聲，咸美頓已成冠軍大熱，他能否平下米高舒密加7屆世界冠軍的紀錄？正在羅馬準備「賽車奧運會」GT Cup的香港車手李英健（Marchy）認為：「咸美頓是一位很快的車手，只要保持鬥心就做到，反而想知平紀錄後的他會否加入法拉利。」 今次賽車運動會，Marchy作為香港代表之一，他最看好是香港的電競賽車項目，認為有機會與世界睇齊。 01體育記者潘思維 羅馬直擊

身兼賽車評述員的Marchy總結今季F1，他認為咸美頓的冠軍幾近唾手可得：「咸美頓太強了！若能保持鬥心，平舒米加7屆總冠軍紀錄不難。」雖然咸美頓距離紀錄不遠，但Marchy更關心咸美頓於合約結束後，會否轉隊到車手最愛的法拉利：「咸美頓作為現今最快的車手，會不會平紀錄後走上『紅色的跑車』，反而令人期待。」

香港車手李英健接受訪問，講到今季F1形勢。（潘思維攝）

對於現時F1被批評為沉悶，Marchy有點認同這講法，因為現在涉及太多新的科技技術，令戰車和車手戰術更難令觀眾明白，Marchy說：「幸好現在有netflix，車隊又在網上播放不同的宣傳片，吸引年輕人看F1，現在F1市場很需要年輕人的支持。」

對！年輕人很重要，尤其現在F1年輕車手每一個都非常出眾，問Marchy哪一個是他心中最強的年輕車手，Marchy簡單說：「陸克萊！法拉利的新英雄。」除了陸克萊，他亦看好「黑馬」諾里斯，因為各項數據表現到他實力不差。

李英健讚陸克萊是法拉利的新英雄。（Getty Images/資料圖片）

香港人曾經與F1的距離很近，很早前曾傳出在香港舉辦F1賽事外，香港車手方駿宇亦曾到蓮花車隊成為F1車隊的試車手，Marchy自己亦曾與F1車隊簽約。

可惜他與方駿宇都未能在F1正場賽上與其他車手較勁，香港怎樣才能與F1拉近距離，Marchy簡單直說出「電競」兩隻字。Marchy認為電競是新走向，亦能讓車手在更公平情況下較勁，F1車隊亦有專屬的電競車隊，Marchy再說：「電競F1配套不像真車的投資數目，無須像平治和法拉利般用上幾十億港元，亦能保持強隊優勢，電競賽車你可以預計到投資數目，只要政府願意支持，香港電競車手不比世界上的電競車隊弱，未來還有 5G的發展，電競賽車隨時透過網上就能夠在公平情況下作賽，只要香港電競車手夠快，我們就可以戰勝F1的電競車隊。」