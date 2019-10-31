【U17世界盃】塔吉克罰球戰術有心思！三人組織撕破喀麥隆防線

在足球場上，成人球員普遍力氣大，經驗豐富，但講到罰球戰術的創意，說不定比不上這支塔吉克U17國家隊。 在日前的U17世界盃，他們贏喀麥隆1：0的分組賽中，用3個球員組織了一次令人眼花繚亂的罰球攻勢，差點取得入球。

今屆U17世界盃在巴西舉行，在日前的E組分組賽，亞洲代表塔吉克靠一個12碼以1：0擊敗喀麥隆，但賽後最多人談論的並非入球，而是一次差點轉化為入球的罰球攻勢。

當時是82分鐘，塔吉克已經領先1：0，他們在前場左路博到罰球，3名球員負責處理，另外有3名球員站在禁區邊接應；喀麥隆就排出3人人牆，還安排3名球員在禁區中防守。

塔吉克罰球戰術逐格睇（按圖放大）：

+ 4 + 3 + 2

那3名處理罰球的塔吉克球員先後衝向皮球，依次序分別叫他們A、B、C，以便解釋。A首先跑過，離球不遠之處轉身；B之後跑過，繼續向左邊路跑；C才是開罰球的一個，他短傳予A。

A第一時間回傳C，C再第一時間斜傳予無人看管的B。喀麥隆球員鏟截不到傳球，令到B可以大步推入禁區深處，之後傳中。當時，禁區內的喀麥隆佈防已經被塔吉克的3人罰球組織弄得眼花繚亂，失去專注，走甩了走甩了塔吉克13號球員卡武路夫。

卡武路夫門前頭槌一頂，可惜未能命中目標。雖然這個攻勢美中不足，沒有轉化為入球，但不能不讚塔吉克的心思。

塔吉克罰球攻勢片段：