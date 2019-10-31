【MLB世界大賽】國民第7戰力克太空人　史查保斯10月不敗成MVP

開季首50戰19勝31負，最後成功打入外卡，一路過關斬將殺入世界大賽，國民面對太空人不被看好，但他們仍是完成了1969年創會後的宿願：奪得世界冠軍。 也許有人認為國民爆冷封王，但棒球世界從不存在所謂的「下克上」，因為入到球場，贏得最終勝利的才是王者。

世界大賽首現7仗全由客隊取勝

國民第5局後落後2分，到第7局終於將太空人「Z魔神」格蘭基（Zack Greinke）打下投手丘，追回2分後掀起大反擊，至第9局已打下6分，將太空人逼入死角。最終，救援投手丹尼爾赫臣（Daniel Hudson）將主隊三棒白蘭尼（Michael Brantley）三振出局，助國民以6：2奪得第7場勝利，總場數4：3反勝封王，世界大賽115年歷史首次出現7仗全為作客一方勝出。

國民打線發力成為贏波一大因素，但不得不提強投舒薩（Max Scherzer）第5戰「瞓捩頸」缺陣後，今仗狀態雖然不佳，先發5局只得3次三振另有4次四壞保送，完全不像棒球史上三振率第5高的那個舒薩，但下丘時只失2分，表現仍是紮實，實在應記一功。

雲當第7局的全壘打為國民掀起反擊的序幕。（Getty Images）

簡特歷克為國民敲出全壘打。（Getty Images）

贏得世界冠軍，國民教頭戴夫馬天尼斯（Dave Martinez）大讚舒薩：「Max是頭老虎狗，雖然今仗投的位置不太準確，但他一直奮戰不懈，為我們保住勝機，他已完全做到我們的要求。」

至於舒薩的隊友、國民另一強投史查保斯（Stephen Strasburg），10月未輸一場，世界大賽兩次登板都表現出色，成為了世界大賽MVP，是大聯盟歷史上第29名成為世界大賽MVP的投手，上一名為2014年巨人王牌邦迦拿（Madison Bumgarner）。

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舒薩今仗明顯帶傷上陣，但仍是好好地完成了任務。（Getty Images）

被看低一線的怪物級球隊

事實上，國民今年本來連入季後賽都成為問題。這支球隊近年成為了國聯一大勁旅，但總是與總冠軍無緣，今年開季前更有MVP級強打白萊斯夏柏（Bryce Harper）轉投費城人。雖然陣中依然星光熠熠，但夏柏離隊卻令全世界都不看好這支擁有兩名賽揚獎級數投手、多名打者實力不亞於夏柏的勁旅。

再加上國民今年開季首50戰只落得19勝31負的慘淡成績，自然再被人看低一線。不過，這支首都球隊在之後的112場例行賽，重拾狀態及自信奪得74勝，在競爭激烈的國聯東區以93勝69負的優異戰績，奪得外卡身份。

由一場定生死的外卡戰開始，他們先後擊敗釀酒人、「冠軍候補」道奇（總場數3：2）、紅雀（4：0），殺入世界大賽面對例行賽107勝的太空人，因對手的明星級打線及3大強投陣容，只被視為太空人自2017年後再奪冠軍的踏腳石，但大家總是忘了他們只少了一個夏柏，戰力從來都是有力爭得世界冠軍的強隊。

史查保斯世界大賽表現出色，10月不嘗一敗成為世界大賽MVP。（Getty Images）

棒球場上人人平等

能成為1995設立外卡戰後，第7隊以外卡身份奪得世界冠軍，國民再次證明，在棒球世界中，球員上到投手丘、走入自己的守備位置、踏進打擊區，好好完成投球、守備、打擊，取得勝利的那一隊才是真正的強者。

棒球是平等的，沒有所謂的「下克上」，只要有爭勝的決心，再「甩皮甩骨」的球隊都可以創造奇蹟，數據這樣的東西只供參考。