【賽車．羅馬直擊】李英健伙葉恭正戰GT Cup　港產F4車架羅馬登場

第一屆FIA賽車運動會在羅馬舉行，香港派出5名車手參賽，包括葉恭正博士（Paul）和李英健（Marchy）代表香港聯手出戰GT CUP，當中Paul更由KCMG車隊創辦人轉成車手，Paul卻說：「比起做老闆，心情更放鬆，做車手只要做好自己就可以。」 01體育記者潘思維 羅馬直擊

首屆賽車運動會設6個大項：超級跑車盃（GT Cup）、房車盃（Touring Car Cup）、四級方程式盃（Formula 4 Cup）、飄移、小型賽車以及電競賽車（Digital Cup），6項賽事分別於11月1日至3日作賽，香港5名車手出戰F4、GT CUP、房車盃、電競賽車，車手之中，Paul除了參加GT CUP比賽，更是今次F4賽事的車架開發商創辦人。

葉恭正（左）與李英健（右）認識多年，今次合作出戰GT Cup無難度。（潘思維攝）

雖然Paul有多次落場賽車的經驗，但對於今次賽事，Paul坦言：「其實帶隊參與GT賽事就很多次，但落場參與GT3賽事就第一次。」Paul可能體能上未能與世界級車手可以相比，但他信心不減：「GT3很多輔助系統幫助車手，減低車手間體能的差距，亦相信自己練習過後可以有不失禮的表現。」這番說話，他的拍檔Marchy非常認同，他認為只要Paul放鬆心情賽車，就可以做得比平時好，而且KCMG對今次比賽準備充足，不論對Paul還是自己都有幫助；作為KCMG車隊創辦人的Paul由老闆轉成車手，就未有帶來壓力，他直言：「做車手感覺輕鬆，只要做好自己就可以，但做車隊老闆要照顧每個人，很多情況都要作出決定，壓力很大。」Paul更定下今次目標在賽事上取得前十名。

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（潘思維攝）

葉恭正第一次來到這條位於羅馬的賽道，他走到賽道上向意大利車手請教。（潘思維攝）

今次GT賽事要由兩名車手合作比賽，Paul的拍檔是知名車手李英健，全年都在日本鬥Super GT的Marchy表示現時狀態極好，所以不擔心成績，被問到今次賽事哪個對手最難應付時，Marchy坦言：「沒特別留意其他對，賽車是團體運動，我和Paul非常夾相信會有好表現，但英國和泰國車手名氣比較大，相信實力比較強。」

KCMG車隊未來還有機會和FIA合作。（潘思維攝）

除了GT Cup，最值得香港人關注的就是F4賽事，今次賽事20隊全用上港產的F4戰車，今次F4車架開發商創辦人Paul說：「好感動，能夠見到20架車走出來，差點喊出來。」Paul最後表示，未來都會繼續與FIA合作F4的賽事。