【U17世界盃】厄瓜多爾小將險錯過比賽　父親步行12小時為子圓夢

代表自己國家出戰世界盃，相信是所有足球員的夢想，即使是分齡的世界盃，亦是個夢寐以求的舞台。正在巴西上演的U17世界盃，艾斯達菲奧（Silvano Estacio）入選厄瓜多爾大軍，但因文件問題未能隨隊乘飛機到巴西，而他父親步行12小時，為了兒子可以一圓世界盃夢。

厄瓜多爾小將艾斯達菲奧入選國家隊U17的大軍名單，有機會代表國家出戰在巴西舉行的U17世界盃，但在出發前驚覺因為沒有未成年兒童獨自乘坐飛機的文件，而未能隨隊前往巴西。

同樣是職業球員的艾斯達菲奧父親，需要由厄瓜多爾的安巴托（Ambato）前往首都基多（Quito）辦理相關文件，但受厄瓜多爾的示威活動所影響，陸、空兩路的交通亦受阻，使他未能循正途抵達在近156公里外的首都，作為父親，他義無反顧地為兒子踏上無盡的旅途。

艾斯達菲奧父子同屬足球員，所以父親樂意步行12小時為了圓兒子的世界盃夢。（Twitter截圖）

原本由安巴托前往基多只需大約2小時，但艾斯達菲奧的父親騎電單車在路上受到不少阻滯，花了6小時仍未能抵達首都，他把心一橫決定在酒店留一晚，隔天以步行的方式繼續前往基多。他在隔天清晨5時便出發，即使走上山路亦無礙他前往基多，而他終於在12小時後到達，並為兒子辦妥相關手續，結果兒子順利隨隊出戰世界盃。

艾斯達菲奧的父親接受《Time24 News》的訪問，表示同樣因為深受父親影響，所以希望為兒子圓夢，「我的父親亦是一名足球員，他十分支持我追逐我的足球夢，他是我的榜樣。若果相同事件發生在我的身上，我相信他一定會為我做這一切。我同樣希望成為兒子的榜樣，尤其在為他追逐夢想方面出一分力。」

小艾斯達菲奧順利前往巴西，更在首仗迎戰澳洲的分組賽中後備入替，結果球隊以2：1旗開得勝。雖然在末段入替，但小艾斯達菲奧賽後流下男兒淚，表示在場上的7分鐘是他人生最重要的一刻。

影片：厄瓜多爾對澳洲精華片段