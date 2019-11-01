【英聯賽盃】高車士打球員神色凝重等抽籤　抽中這隊興奮到彈起　

英格蘭聯賽盃8強抽籤出爐，哪支球隊最開心？或者是英乙的高車士打。他們在16強淘汰卡維尼後，一班職球員靜候8強抽籤，以實力計，若果對英甲的牛津聯會最易踢，但當他們抽到要作客曼聯時，全部人興奮到彈起！作為英乙球員，能夠可以在奧脫福球場踢曼聯，相信勝負也是其次了。

英聯盃8強抽籤前，一班高車士打職球員心事重重，神色凝重，聚在一起，等候結果。當他們知道抽中對曼聯，而且要作客奧脫福的時候，一眾職球員開心到拍枱又彈起，振臂高呼，互相握手祝賀。

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抽籤前，高車士打球員這樣表情。（網上片段截圖）

高車士打是今屆英聯盃的巨人殺手，之前淘汰過水晶宮及熱刺，16強則勝卡維尼晉級，自1974年後首次打入英聯盃8強。

雖然明知作客曼聯凶多吉少，但作為低組別聯賽的球員，難得有機會在全球球迷的目光下比賽，表現自己，當然興奮！再者，作客曼聯的門票及轉播收入肯定不菲，料可大大幫助球隊的財政。

抽籤後，他們勁興奮！（網上片段截圖）

高車士打上次遇上曼聯，已經是1983年11月的事，當年他們以0：2不敵曼聯。

至於另外3場英聯盃8強，分別是愛華頓主場對李斯特城、牛津聯主場對曼城以及阿士東維拉對利物浦。