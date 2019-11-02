【西甲】「亞洲人打吡」ViuTV免費播　愛斯賓奴迎華倫求主場開齋

ViuTV99台及網絡平台本港時間周六晚直播西甲賽事，由愛斯賓奴主場迎戰華倫西亞；其中一個焦點必落於雙方各有一名人氣亞洲球員武磊和李康仁。 愛斯賓奴今季戰績欠佳，特別是5場聯賽主場竟全數落敗，面對實力不俗的華倫西亞，可能難以招架。

愛斯賓奴 VS 華倫西亞

（近5次西甲對賽，華倫西亞3勝1和1負）

因應戰績欠佳，愛斯賓奴上月初以由柏保路馬千（Pablo Machín）取代加耶高（David Gallego）任主帥。近仗以青年軍域陀佩尼亞擔任右閘位置，但仍然未能為球隊止瀉；預計法國守將哥捷亞有望重回正選。愛斯賓奴現時傷兵名單極長，後衛費蘭度卡利路、中場奧斯卡美蘭度、伊度拉斯比、莊拿芬卡拿利和前鋒皮亞堤均要倦勤。料國足前鋒武磊仍要身負重任。

雖然球隊教練團多次變動，但武磊今季仍不乏機會為愛斯賓奴上陣。（Getty Images）

西甲 愛斯賓奴 VS 華倫西亞 11月2日（星期六）晚上8︰00 Now632/ViuTV99台及網絡平台直播

韓國小將李康仁今季在西甲已攻入1球。（Getty Images）

華倫西亞去仗對西維爾有前鋒魯賓蘇利奴後備入替下建奇功，逼和對手，同時個人今季聯賽開齋，相信會有更多上陣機會。中場大將高基連上場僅踢了40分鐘便因傷被換出，今場未能上陣。洛迪高摩連奴今仗「坐波監」完畢應會復任正選。韓國小將李康仁今季在西甲已取得1個入球，今仗未必沒有上陣機會，為華倫西亞前線帶來活力。