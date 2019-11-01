【海岸賽艇世錦賽】趙顯臻、陳鈺文小組首名闖決賽　劍指世界冠軍

同一個維多利亞港、同一個拍檔，不同的是代表香港的心情。 去年在同一個海港進行的海岸賽艇亞錦賽，趙顯臻與陳鈺文代表艇會摘下金牌，今日二人於「大新銀行呈獻2019世界海岸賽艇錦標賽」以港隊身分取得小組首名，晉身周日決賽，劍指在主場獲封世界冠軍。

不足一周前才於亞洲划艇錦標賽取得金牌的男子雙人艇功臣趙顯臻，今午在主場改為夥拍陳鈺文出戰男子雙人雙槳，二人在小組賽由頭帶到尾以18分21.53秒率先衝線，比次名的摩洛哥快約16秒完成4公里賽事，輕鬆闖入決賽。賽後二人在艇上興奮歡呼擊掌，「我們是為冠軍而來的，目標是每一場都是第一。」陳鈺文堅定的說道。

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有別以往的靜水，穿梭於九龍與港島之間的渡海小輪與郵輪客船，二人仍克服維港海浪反彈以首名衝線。（張浩維攝）

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二人去年代表艇會在香港的亞洲海岸賽艇錦標賽奪金，今年為披上港甲再戰維港興奮。（張浩維攝）

兩人去年在香港舉行的亞洲海岸賽艇錦標賽，力壓泰國及菲律賓組合奪金，今年面對世界強手同為冠軍而戰。25歲里約奧運港將趙顯臻，表示與拍擋僅在艇會練過一次，決意儲備體力用於決賽，可見二人爭冠決心。

「我今朝開始在體院準備時，已很緊張，他叫我要放鬆點。」身經百戰的阿臻笑道。陳鈺文坦言有別於去年代表艇會，今年代表香港參加更為興奮，「很興奮，好想快點比賽！」

陳鈺文衝線後興奮得振臂高呼，「我們是為冠軍而來。」（張浩維攝）

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「決賽信心大！一定要有信心！」趙顯臻（左）道。（張浩維攝）

有別以往的靜水與海岸，穿梭於九龍與港島之間的渡海小輪與郵輪客船，克服維港海浪反彈划出表現，是二人為港披甲的自豪，「想予香港市民留下好印象，划出表現，好好彩第一場便第一名衝線。」

趙顯臻明日將再出戰男女混合雙人雙槳初賽，陳鈺文笑言明日負責休息，還有比賽的阿臻賽後則要做好恢復。

大新銀行呈獻 – 2019 世界海岸賽艇錦標賽 賽事資料 比賽日期：11月1至3日（星期五至日） 比賽場地：維多利亞港（銅鑼灣奇力島至中環碼頭，途經香港會議及展覽中心） 主辦機構：國際賽艇聯會、中國香港賽艇協會 門票：不設門票，免費入場 最佳觀賞地點：中環 9 號及 10 號碼頭、中西區海濱長廊（中環段）、添馬公園、金紫荊廣場、灣仔臨時海濱花園

更多詳情，可瀏覽賽事網站：http://www.wrcc2019.com/

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