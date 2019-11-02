【港超聯】富力破理文金身登榜首　老將基奧雲尼演繹新角色

富力R&F被視為今屆港超聯爭標份子之一，這支「富豪球會」今日（2日）以5：1打破理文聯賽不敗金身，並以9分升上榜首。 富力近兩仗合共攻入13球之多，可見新加盟的伊高沙托尼跟迪布利等前線隊友已慢慢磨合，冠忠南區作為另一支仍保持不敗的球隊，下輪聯賽能成為攔路虎嗎？

上場對佳聯元朗食出「大四喜」的富力前鋒迪布利，今仗再有進帳，16分鐘此子接應謝家強長傳後射入，助球隊先開紀錄。這位科特迪瓦射手34分鐘傳中予基奧雲尼，後者第一時間撞入成2：0。不過理文兩分鐘後有鄭兆均罰球傳中，余煒廉頭槌頂中楣後由迪奧高「執雞」，追成較接近紀錄。

迪布利（左）最近兩場聯賽獨轟7球，攻力驚人。（香港足總）

今季轉投富力的香港足球先生伊高沙托尼（白衫），逐漸跟隊友建立默契。（香港足總）

迪布利戴帽 領先射手榜

換邊後富力未有放軟手腳，迪布利分別在68及71分鐘連建兩功，加上伊高沙托尼82分鐘搏得極刑，並操自操刀一射中鵠，最終富力大勝理文5：1，結束理文今季不敗走勢外，更以4戰得9分登上榜首，而迪布利則以8個入球反超前理文前鋒尼迪利，暫時領先射手榜。

今月尾將踏入37歲的基奧雲尼，今季不再以爭取入球為主，改以輔助隊友破門。（香港足總）

基奧雲尼演繹新角色

富力最近四場賽事攻入20球，平均每仗能5度攻破對方大門，主教練楊正光認為球隊在組織及控制節奏上皆有進步，並表示對進攻火力不感意外，「今季引入伊高沙托尼，他跟迪布利融入球隊後，進攻當然會有改善，不過最重要還是減少失球。」楊正光又特別提到36歲的入籍老將基奧雲尼，「他今季不再充當射手角色，主要負責二傳，很高興他今場能取得入球，證明若富力要嬴得獎盃，必須由有經驗的球員帶領。」

陳曉明指大敗非世界末日，認為理文可從中檢討。（香港足總）

陳曉明：結果失望但表現不羞恥

另一邊廂，開季形勢不錯的理文首遇敗仗，主帥陳曉明承認賽果令人失望，但指出球員表現絕不羞恥，「富力是港超強隊，比分相近是我們仍跟他們互有攻守。球員大部份時間已盡力踢出賽前部署，但在埋門能力上有分野。」

他也不擔心球員會因此而士氣低落，並指會從失敗中檢討，期待次循環於主場「報仇」，「他們都是專業球員，而非嬰兒，輸波不是世界末日，也沒需要去氹。即使有時候結果不理想，最重要是踢出隊形，大家也知道向着正確的方向前進。」