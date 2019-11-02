【世界海岸賽艇錦標賽】展能賽艇手永不妥協　握在手心的自由

自由，本是與生俱來便享有的權利，屬於每一個人。可是，對展能賽艇手Ajmal Victor Samuel（AJ）與丘志財（Daniel）來說，在水上才能完全體驗到陸地未能嘗到的自由。

「大新銀行呈獻2019世界海岸賽艇錦標賽」首天，看到坐著輪椅的AJ與中國香港賽艇協會教練丘志財，從容在選手預備區打招呼，其實這次是展能運動員與一般運動員首次同場較勁。展能賽艇是專為不同類別及程度的傷健人士而設，按個人活動能力分為PR1至PR3三大級別；AJ所屬的PR1組別，活動能力及限制屬最大，即只能運用肩膊及雙臂發力，軀幹也只得輕微或沒有活動能力。二人透露因身體限制，所用的賽艇是特別訂造，比較闊和重，需依靠艇的裝備幫助發力，划艇前也需用綁帶固定胸口，下盤及膝蓋作防護。

展能賽艇上的安全裝備較重，運動員需比一般選手較用力划。（張浩維攝）

這天的比賽，他們與焦點之一的香港隊選手趙顯臻和陳鈺文同組出戰雙人雙槳艇賽事，最後二人划出30分鐘36.34秒，敬陪末席。與第一名衝線的趙陳組合以相差近12分鐘完成比賽，可不要忘了這是展能與一般運動員之戰，二人是今屆唯一有展能艇手的組合。「這與時間無關，是我們如何在世錦賽展現自己、完成賽事。」Daniel賽後道。

二人在雙人雙槳初賽登場，與一般運動員同場競技。（張浩維攝）

而更重要的是，他們能證明自己在艇上與常人無異，同樣是能在艇上自由感受海浪與速度、感受每一槳力度，實現努力競爭的運動員。「我在陸地不能走得快，身體上有限制，卻能在海上跟常人一樣體驗速度、做自己熱愛的事。」Daniel說道。

身體質素不同，在賽艇上看到的景色、感受的風速卻是一樣，是二人甘之如飴的時間。（張浩維攝）

非職業的職業精神 練得手心起血泡

AJ與Daniel相識了近9年，後者不僅是隊友，也是AJ的教練。「有9、10年了吧？他那時找我學賽艇，因為香港並沒有很多教傷健人士的教練。」說後二人相視而笑。他們並非職業運動員，精神與訓練時間卻不輸「職業」的，正職以外還要分配練習時間，Daniel表示2014年備戰仁川亞運，每星期要練習16節，每節兩小時。辛苦嗎？那卻正是踏上豐富旅程的跡象。58歲的Daniel伸出並攤開右手手心，笑說：「今日好點了，昨日還練到起了個血泡！」

自由，是能做自己熱愛的事；他們不妥協的自由，一直掌握在自己手心裏。