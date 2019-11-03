【場地單車．世界盃】李慧詩白俄羅斯封后　爭先賽18個月全勝一覽

李慧詩一出，誰與爭鋒？ 世界盃白俄羅斯明斯克站，李慧詩於女子爭先賽從200米資格賽開始，一路過關斬將，決賽以場數2：0擊敗俄羅斯的禾露娃，在東京奧運前最後一個賽季的首站世界盃就先聲奪人，並延續18個月爭先賽不敗戰績。

李慧詩（Sarah）自去年6月的德國短途場地盃開始，出戰正式賽事的爭先賽，一直「未輸過」，來到新賽季的世界盃分站賽事，她繼續無敵。今天下午的200米資格賽，她踩出10.590秒，雖然僅次於踩出10.584秒的德國車手菲達列芝（Lea Sophie Friedrich），但無損她於淘汰賽的表現，1/8決賽先擊敗淘汰隊友李海恩的意大利車手慧絲（Miriam Vece），晉級8強以2：0挫荷蘭的柏列絲賓妮絲（Shanne Braspennincx）。

4強面對德國的艾瑪軒絲（Emma Hinze），她再勝場數2：0。決賽火併俄羅斯車手禾露娃，首戰Sarah是先發一方，她一度被禾露娃「食身位」，眼見要輸掉之際，她在最後直路如「撳掣」般踩出驚人爆發力，以四分一個「轆位」險勝；第二戰，Sarah後發，最後一圈加速，禾露壯毫無招架之力，無驚無險贏得第2戰，在新賽季首站世界盃贏得冠軍。

李慧詩（左）。（資料圖片）

自從2018年6月的德國短途場地盃，李慧詩於正式賽事的爭先賽未輸過！按圖一覽：

+ 12 + 11 + 10

是日其他賽果，女子麥迪遜賽，港隊排第16。梁嘉儒則角逐男子全能賽，尚有最後一項記分賽。

【持續更新】哪位香港運動員已獲東京奧運資格？按圖放大！