【賽車．羅馬直擊】香港F4車手洪壽鴻被DQ　緣盡首屆賽車運動會

「港產」F4戰車得以出戰首屆賽車運動會，但香港代表洪壽鴻未能以合理圈速作賽，最終被賽會DQ。 01體育記者潘思維 羅馬直擊

F4今天第一場排位賽，各國車手明顯對「港產」F4戰車的濕地表現未習慣，許多車手都出現「打滑」情況，賽事中更4次出現紅旗，排位賽多次暫停，不少車手都未能造出最好時間，馬來西亞代表唐偉軒不忿道：「賽事不斷停頓，令車手節奏被打亂，在最後一個圈是我的快圈時間，在頭兩段路我己經快了近4秒時間，到最後一段路出現紅旗，我真的很嬲，不過賽車就係咁。」香港車手洪壽鴻就表示：「我太想造快圈時間，很可惜兩次轉彎都起出賽道，未能有圈速時間。」他最終未能造出圈速時間，下午的排位比賽排在最後起步。

香港車手洪壽鴻因未造出圈速，被賽會取消參賽資格。（潘思維攝）

「香港架車呢？」記者室裏，筆者與行家都疑惑，因為第二節排位開賽前，看不見香港代表洪壽鴻的車在排位上，連第一節撞車造不到時間的葡萄牙代也在賽道上。充滿疑問的記者們到FIA辦公室問個明白，FIA代表向我們表示，用了第107條例取消洪壽鴻參加F4賽事的資格。107條例是指若有車手於首節排位賽的時間，大於最快圈速的107%，就有機會被取消資格。上場排位，除了香港車手未有圈速，新西蘭車手也圈速不夠而未達標，但只有前者被取消資格，著名賽車評述員陳恩能表示：「其實賽會不一定DQ不達標的選手，因要考慮許多因素，只要選手『乖乖哋』，都不會被DQ。」

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香港車手洪壽鴻。（潘思維攝）

筆者走到辦公室前發現各種通告，其中一張是警告香港代表洪壽鴻，他在車手賽前簡介會遲到十分鐘，可能洪壽鴻一次遲到給賽會留下壞印象，最終失去參賽資格。在香港長大的馬來西亞代表唐偉軒坦言，對洪壽鴻的駕駛風格有意見：「他在場上飄左飄右，我們過他車時很困難。」唐偉軒明天會以第15位出戰F4正賽。