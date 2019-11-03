【英超】曼聯鋒線疲軟再成焦點話題　蘇斯克查拒由轉會解決問題

曼聯周六（3日）英超再遭滑鐵盧，作客1球不敵般尼茅夫，前鋒未能攻破對手大門成為眾矢之的。「紅魔」領隊蘇斯克查賽後仍然相信拉舒福特及安東尼馬迪爾一對前鋒組合，指不能只利用轉會解決入球不足的問題，「要用盡手上的資源」。

曼聯連同聯賽盃4場不敗，但對般尼茅夫起腳達15次，僅得4次中目標，未能取得入球。相反般尼茅夫12次起腳有半數中目標，最終憑約書亞京治的入球，以1：0擊敗紅魔。

蘇斯克查賽後向陣中一對前鋒投以信心一票：「要贏波就要入球，我肯定馬迪爾及拉舒福特最終會有進賬。」

安東尼馬迪爾今季為曼聯上陣7場入4球。（Getty Images）

拉舒福特暫時在隊內以7球擔任神射手。（Getty Images）

蘇斯克查又指馬迪爾會有改善，但球隊「現在需要的是創造力」，又指陣中有不少球員都可以創造機會，「不能只看轉會市場，要用盡手上有的資源」。

曼聯除了馬迪爾及拉舒福特外，還有丹尼爾占士及格連活特都有入過波。至於英格蘭國腳連格，今季在各項比賽上陣12場仍是零入球。

蘇斯克查相信一對前鋒會找到埋門感覺。（Getty Images）

「我認為前線球員表現不錯，」蘇斯克查續道：「只是今仗有點力不從心。我們可以有更多機會，但我們未能完成最終一傳或最後一腳，這是我們要改善的地方。」這位曼聯一代後備殺手又指，頻密的賽程對球隊表現絕對有影響，今仗輸波是場考驗，「球隊至少在換邊身未有放棄」。

文迪蘇傑盛傳與曼聯已達成口頭協議。（Getty Images）

盛傳一月羅致文迪蘇傑

英國傳媒指曼聯有意在一月轉會窗重開後，羅致祖雲達斯前鋒艾迪蘇傑，更傳出已與該名克羅地亞前鋒有口頭協議。文迪蘇傑今季在祖雲達斯位置不保，至今仍未為「老婦人」上過陣，似乎離隊只是時間上的問題。雖然已33歲，但文迪蘇傑依然活力十足；若果轉會傳聞屬實，或能為曼聯前線帶來一點衝擊。