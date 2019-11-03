【英超】熱刺射手哈利卡尼鐵定無緣鬥愛華頓　施斯隆或上演地標戰

熱刺周日深夜作客葛迪遜公園球場，但射手哈利卡尼因病未能隨隊鬥愛華頓，對打破3場聯賽不勝紀錄或有影響。

英國傳媒報道指哈利卡尼因病無法隨隊造訪葛迪遜公園，又指他可能連周中歐聯作客貝爾格萊德紅星也要缺席，但將會隨隊到塞爾維亞，或許可以趕及復出。

熱刺英超過去3仗都未能取勝，於聯賽榜下半版徘徊，落後第4位的李斯特城有8分之多，今仗對愛華頓實在不容有失，所以卡尼的缺陣絕對是個壞消息。

卡尼對利物浦一仗有入球。（Getty Images）

卡尼因病無法作客鬥愛華頓。（Getty Images）

熱剌對「拖肥糖」雖然沒有卡尼，但賴恩施斯隆就有望在今仗首度為熱刺披上球衣。這名19歲左路球員今夏由富咸轉投熱刺，但因大腿受傷一直都未能上陣。不過，與熱刺簽下「5+1」合約的他，已經完全復原，有望於今仗上演「處子戰」。

施斯隆今仗有望上陣。（Getty Images）

修夫基入場觀戰

英國傳媒指英格蘭領隊修夫基會入場觀看愛華頓對熱刺一戰，對一眾英格蘭球員如迪利阿里、哈利雲克斯、米克堅尼等人進行觀察，為周四公布大軍名單作準備。英格蘭於11月中國際賽檔期，將會先後與黑山及科索沃進行歐國盃外圍賽的A組賽事。