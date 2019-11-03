【世界海岸賽艇錦標賽】維港美景中完滿落幕　趙顯臻力爭東奧資格

「大新銀行呈獻2019世界海岸賽艇錦標賽」煞科日，港隊在主場共奪得一金一銅。 這項世界大賽未受近期社會運動影響，連續三日順利在維多利亞港進行，一眾艇手在天星小輪如常行駛的背景、加上香港市民的打氣聲中作賽，投入在賽事氣氛之中。

今屆世錦賽首次在亞洲城市舉辦，港隊主場出擊成績驕人，首次組合的黃湘儀、梁瓊允、梁穎桉、洪詠甄與謝欣妏，在女子4人雙槳有舵封后；剛於亞洲賽獲第5的「李氏姊妹」李嘉文與李婉賢，則在女子雙人雙槳取得銅牌。

港隊今屆世界海岸賽艇錦標賽有驚喜（按圖進入）

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「大新銀行呈獻2019世界海岸賽艇錦標賽」精彩圖輯（按圖進入）

趙顯臻備戰東京奧運

上周在韓國忠州夥拍陳至鋒稱霸輕量級男子雙人雙槳艇亞錦賽的趙顯臻，周五開始一連3日乘勇出戰世錦賽，惜未能在男子雙人雙槳以及男女混合雙人雙槳決賽中取得獎牌。

在上午男雙失利的阿臻表示，與拍擋陳鈺文檢討後有立即應用於下午夥拍許詠淇的男女混合決賽，他說：「例如過彎時如何對應等等，對之後海岸比賽都很有用。」最後名列第7無緣獎牌，他笑言二人已盡了300%努力，對表現滿意。最終男女混合賽冠軍由烏克蘭取得，上屆金牌組合荷蘭的Janneke van der Meulen及Mitchel Steenman未能成功衛冕，屈居亞軍。

雖然未能主場取得獎牌，阿臻直言盼世界級選手匯集的海岸世錦賽能令港人對賽艇加深認識。「賽艇不如其他陸上運動如單車等多人認識，其實即使在上周我們取得亞洲冠軍，也不多人知道或關心賽艇運動。」他坦言在今屆世錦賽吸取了經驗，並會積極備戰主項的靜水賽艇，力爭2020東京奧運入場券。