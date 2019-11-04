【潛力股大變身】一架單車令夜蒲女變性感女車神　仲做埋全國冠軍

沒有不漂亮的女生，只有懶惰的女生這句話，在禾殊（Orla Walsh）身上實在最貼切不過。 曾經喜愛夜蒲，因為貪踏單車「平、靚、正」而走上另一條路。她不單改變事業軌跡一躍成為單車全國冠軍，外型亦由不修邊幅的「女漢子」，大變身成為人見人愛、車見車載的可人兒。

曾經，禾殊（Orla Walsh）跟運動沾不上邊，周末到酒吧和夜店消遣，煙酒不離手，平日她為工作和研究院兩邊奔走，三餐但求速戰速決，多數吃份三文治便算。

生活習慣不太健康，她憶述：「那時我完全沒有做運動。」

禾殊戒掉壞習慣，經過不斷努力成為國家級單車手，她在ig上載自己在2012年的照片與成為全國冠軍後的照片對照，非常搞笑。（禾殊Instagram @pedalingheroine）

禾殊在愛爾蘭場地單車全國錦標賽奪冠，成為全國冠軍之餘，外型亦由浪蕩女變可人兒。（禾殊Instagram @pedalingheroine）

那是2014年的事，當時她25歲。

這位在愛爾蘭首府都柏林生活的年輕女性實在太繁忙，想找代步工具往返校園──駕車太昂貴，公共交通工具又嫌太轉折，於是最終選擇了平、靚、正的單車。

她初時也對決定感到懷疑，「我不喜歡自己一身緊身單車服的愚蠢模樣」。不過開始以單車代步後便欲罷不能，每天十公里的路程不再漫長。

禾殊不時在Instagram分享健身和訓練靚相。(禾殊Instagram @pedalingheroine)

一部單車令禾殊外型神奇升級（按圖進入）

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她接受單車運動雜誌《Bicycling》訪問時笑言，「我最初的反應是：嘩，難以相信那麼快捷和輕易。我愈踩得多，便變得愈容易，開始愈踩愈快，最讓我享受的是單車帶給我的自由。」

2016年初，她加入當地一家單車會，參與正式訓練，更漸漸戒掉大堆壞習慣，戒煙、減少夜蒲，注重飲食健康，並在車友鼓勵下參加公開賽。起初她成績並不理想，「每當上斜便被主車群拋離，有次我甚至較所有人慢20分鐘。當我回到終點時，頒獎儀式已經完結了！」

禾殊與隊友代表愛爾蘭一起出戰歐洲賽。（Getty Images）

但她沒有因此退縮，「我享受這挑戰，有信心只要堅持下去，我一定會進步。」

她希望由會內其中一名最弱女車手，變身為最強一人，於是開始跟隨男車手操練，又聘請教練，在小型比賽站上頒獎台，甚至在較大型賽事落後國內頂級車手不遠。

她的表現受到國家隊注意，獲轉介到新車隊訓練學習新技術，之後她索性放棄設計師工作，在國家隊接受全職訓練，並在愛爾蘭場地單車全國錦標賽奪冠。她不時在Instagram分享訓練和健身的靚相，又拿4年前的自己跟現在對比一番，以搞笑方式鼓勵大家多做運動。

禾殊不時在Instagram分享訓練情況