【英超】孫興慜意外踢傷對手淚灑離場　愛華頓隊長高文親自安慰

受傷是運動員的天敵，但在比賽場上屢屢發生。熱刺的孫興慜在今輪英超中，一次從後攔截不幸令愛華頓的安祖高美斯重創，孫興慜被直接紅牌驅逐離場，而他亦帶着愧疚離開球場。

愛華頓在今輪主場迎戰熱刺，球隊中場安祖高美斯（Andre Gomes）引球推進時，被回防的孫興慜從後攔截，不幸地使高美斯的右腳足踝90度變形重創，事發在場的球員亦十分難過，包括落腳攔截的孫興慜。該名韓國球員當下只有愧疚，不斷抱頭並露出難過的表情，雙方的職球員亦有上前安慰，即使球證艾堅遜改以紅牌直接將他驅逐離場，他亦毫無異議，淚灑離場。

孫興慜意外踢傷安祖高美斯後感到十分內疚。（路透社）

逐格睇：安祖高美斯不幸重創 孫興慜愧疚不已（按圖放大）

+ 5 + 4 + 3

延伸閱讀：熱刺遭愛華頓補時逼和 孫興慜領紅 高美斯右腳重創

安祖高美斯的右腳足踝重創，愛華頓方面發聲明表示高美斯的足踝骨折，並將在當地時間周一進行手術。雖然「拖肥糖」在補時階段迫和，但眾將在完場後亦顯得憂心悚悚。為愛華頓射入追平一球的辛克杜辛（Cenk Tosun），賽後在Instagram發文表示，情願球隊今仗淨負5球，亦不希望看見高美斯重傷。

【英超專頁】最新消息、賽程表、直播資訊合集（按此）

孫興慜意外使對手重傷，使他帶着落寞及內疚的心情離開球場，隊友迪利阿里賽後透露孫興慜為事件傷心流淚，「高美斯的受傷是無人希望見到的事，我希望他盡早康復。孫興慜在更衣室內傷心地流淚，但這並非他的錯，他在事後未有抬起頭，從這反應便知道是無心之失，而孫興慜亦是相當善良的人。」

愛華頓眾將在完場後亦表現憂傷。（路透社）

熱刺主帥普捷天奴賽後表示，愛華頓隊長史密斯高夫（Seamus Coleman）前往熱刺的更衣室，親自安慰孫興慜。球證艾堅遜原先向孫興慜出示黃牌，但眼見高美斯的傷勢嚴重，才改出示紅牌，普帥對此略有保留，「孫興慜明顯並非有意傷害安祖高美斯，所以我不明白為何艾堅遜向他出示紅牌，我們有可能提出上訴。」