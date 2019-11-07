【英超】雲格罕有談及阿仙奴　稱未與拜仁討論接掌帥印

阿仙奴領隊艾馬利近日以禠奪格列沙加的隊長臂章，解決球迷的鼓譟。前領隊雲格離任後甚少談到前東家，日前罕有開腔，談及艾馬利處理「沙加危機」，及阿仙奴的近況。

沙加自對水晶宮丟棄隊長臂章後，一直未有上陣，艾馬利於日前亦宣布由奧巴美揚取代其隊長職位。雲格於2016年為阿仙奴購入沙加，指該名瑞士中場是個「有球場智慧」的球員，又指明白為何他會與「廠迷」鬧不和。

雲格力撐沙加。（Getty Images）

雲格明白沙加向球迷作出反擊的心情。（Getty Images）

「我不太常談及阿仙奴，我只會默默地支持他們。我支持任何想這支球隊贏波的球員，就是這樣而已。」雲格於電視節目中說。這名於阿仙奴執教22季的法國名帥，指很難去評論前東家，「因為我待在這球會太久了，說什麼都只是站在過去的角度來說。所以，我只是個支持者，他們贏不到，我會不高興，他們贏了就會開心。」

艾馬利禠奪沙加隊長職位。（Getty Images）

談艾馬利：所有領隊都要面對

至於艾馬利的處理手法，雲格就直言：「他面對的，所有領隊都要面對相類似的決定。作為領隊，我們一直都要準備面對突發的事，而且一定要盡快作決定。」最近被傳會成為拜仁慕尼黑新教頭的雲格又說：「阿仙奴是間受全球尊重的球會，建立於價值觀之上，大家都尊重球會的價值觀，領隊門一定要球員亦尊重這些價值。」

「現代足球對年青人的品格有很大責任，」雲格說：「球員的處事態度就是榜樣，阿仙奴作為全球一流大球會之一，一定要做好榜樣。」

雲格被傳有可能成為拜仁慕尼黑下一任教練。（Getty Images）

對拜仁讚不絕口

雲格2018年離開「兵工廠」，結束22季「廠長」生涯。休息一年，雲格似乎即將出山，德國《圖片報》爆料指「教授」下周就會上任剛炒尼高高華的拜仁替補教練一職。雲格亦有談到拜仁，對這支德國班霸讚不絕口：「德國人踢球時永遠全力以赴，他們十分有責任感，拜仁就是其中的代表。他們於場上表現就是告訴大家想一直保持控球，壓倒性地擊敗對手。他們在歷史上亦一直都踢十分正面的足球。」

操流暢德語的雲格又說：「我不會對拜仁避而不談，因為我熟識領導了這間球會30年的高層們，我們未有交談過，我仍未有決定是否重返綠茵場，但會在未來數日或數周有個定論。」