【歐聯】加里夫巴利觀戰提早離場遭球迷鬧爆　皇馬18歲新星中三元

「銀河艦隊」皇家馬德里的年僅18歲的洛迪高高斯，在歐聯分組賽大演帽子戲法，助球隊主場6球大破加拉塔沙雷。因傷缺陣的加里夫巴利，今仗亦是座上客之一，但他在完場前已經離開球場，亦有球迷在主場外因此而大罵巴利。

皇家馬德里在主場迎戰土耳其的加拉塔沙雷，皇馬在早段有個完美開局，「千禧後」的洛迪高高斯（Rodrygo Goes）今仗正選上陣，在3分鐘內連入兩球，同樣來自巴西「師兄」馬些路的助攻，而卻奧斯及後博得12碼，隊長沙治奧拉莫斯主射中鵠，在14分鐘遙遙領先3球。加拉塔沙雷臨完上半場後場誤傳，洛迪高搶走皮球，並橫傳予賓施馬撞射破網。

皇馬在比賽末段再度射破對手大門，賓施馬門前接應伊斯高傳送近射得手，梅開二度，而該名法國射手在補時階段，造就洛迪高完成帽子戲法，成為皇馬史上第2年輕的球員在歐聯中連中三元，結果皇馬在班拿貝大勝6球。

洛迪高高斯今仗連中三元，助球隊大勝加拉塔沙雷6球。（路透社）

歐聯今輪其餘焦點賽果（按圖放大）

皇馬的翼鋒加里夫巴利最近因小腿肌肉受傷困擾，在近數仗缺陣，而他在近3場主場賽事亦有到場支持隊友，但他8日內連續3場亦未有看畢全場，在比賽末段便逕自離去。皇馬主帥施丹曾經開腔表示巴利有權提早離場，巴利在今仗同樣末段自行離去，而在場外的球迷看見巴利的座駕離開班拿貝時，諷刺地向他高呼轉戰高爾夫球。

早前曾有消息傳出，皇馬方面有意以巴利作交易籌碼，加上7000萬英鎊求購曼城的史達寧。

加里夫巴利在近數仗「早退」，使不少皇馬球迷大感不滿。（Getty Images）

加里夫巴利提早離場片段